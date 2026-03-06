Para onde vai o dinheiro do seu IPTU? Entenda o cálculo e a aplicação

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Muitos moradores se perguntam sobre o destino do dinheiro arrecadado no IPTU. O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma das principais fontes de receita do município e seu valor é fundamental para custear os serviços públicos oferecidos à população ao longo do ano.

A arrecadação não possui um destino carimbado, ou seja, a prefeitura não é obrigada por lei a vincular um percentual fixo para cada área. Isso dá ao governo municipal a flexibilidade para alocar os recursos conforme as prioridades e necessidades da cidade, como a manutenção de serviços essenciais e a realização de novos investimentos.

Como o valor do IPTU é definido?

O cálculo do imposto se baseia em dois elementos principais: o valor venal do imóvel e a alíquota. O valor venal é uma estimativa que o poder público faz do preço de mercado da propriedade, levando em conta características como a localização, o tamanho do terreno, a área construída e o padrão do acabamento.

Sobre esse valor, a prefeitura aplica uma alíquota, que é um percentual definido em lei. Essa porcentagem pode variar dependendo do tipo de uso do imóvel, como residencial, comercial, industrial ou se é um terreno sem construção. Anualmente, a base de cálculo pode ser atualizada para refletir a valorização imobiliária da região.

Para onde vai o dinheiro?

Os recursos arrecadados com o IPTU são direcionados para o caixa geral do município e ajudam a financiar uma ampla gama de serviços públicos. A aplicação desse dinheiro impacta diretamente o dia a dia dos cidadãos. Entre as principais áreas beneficiadas estão:

Saúde: manutenção de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), postos de saúde e compra de medicamentos e equipamentos.

Educação: reforma e construção de escolas e creches, pagamento de salários de professores e aquisição de merenda escolar.

Infraestrutura: obras de pavimentação de ruas, recapeamento asfáltico, construção de praças e melhorias na iluminação pública.

Limpeza urbana: financiamento dos serviços de coleta de lixo, varrição de ruas e manutenção de parques e jardins.

Segurança: investimentos na Guarda Municipal, como a compra de novas viaturas e equipamentos para os agentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.