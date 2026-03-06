Raízen recebe aval do Cade para sociedade que vai operar postos em oito estados e DF

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a sociedade planejada entre a Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, e o Grupo Decio para operar postos de combustíveis e serviços rodoviários em oito estados e no Distrito Federal. A decisão foi tomada pela Superintendência-Geral do órgão e publicada na terça-feira, 3.

A Raízen, uma das maiores empresas de energia do país e responsável pela operação da marca Shell na distribuição de combustíveis no Brasil, vem lidando com um patamar elevado de endividamento. A companhia acumula dívida líquida superior a R$ 50 bilhões e uma dívida bruta próxima de R$ 70 bilhões.

A parceria prevê a criação de uma sociedade em que Raízen e Decio terão participação igual. A nova sociedade ficará responsável pela operação de postos localizados em corredores rodoviários e por serviços associados, como alimentação e lojas de conveniência. A atuação está prevista para Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Tocantins e Distrito Federal.

Ao analisar o negócio, o Cade concluiu que a operação não representa riscos relevantes à concorrência no setor. O órgão avaliou que a participação conjunta das empresas nos mercados afetados permanece abaixo dos níveis que poderiam indicar concentração excessiva ou possibilidade de exercício de poder de mercado.