Agência de risco rebaixa dona da Keeta e vê ameaça a plano de R$ 5,5 bi no Brasil

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings, uma das principais do mundo na avaliação da capacidade de empresas e governos de pagarem suas dívidas, rebaixou a nota da gigante chinesa de entregas Meituan, dona do aplicativo Keeta. O rating caiu de A- para BBB+, ainda dentro do chamado grau de investimento, mas em um nível mais baixo da escala. A perspectiva é negativa, o que indica possibilidade de novo rebaixamento.

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, 4, a agência afirmou que as dificuldades financeiras da empresa podem afetar seus planos no Brasil. Segundo o documento, a Meituan está reduzindo o ritmo da expansão no país e deve distribuir ao longo de cinco anos o investimento de R$ 5,5 bilhões anunciados para a operação brasileira.

Na avaliação da S&P, a companhia deve limitar o tamanho e a velocidade da entrada no mercado brasileiro até que o negócio principal de entregas na China se estabilize.

A decisão ocorre depois de a empresa suspender, na semana passada, o lançamento do aplicativo Keeta no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, a operação no estado também fez cortes de pessoal. Funcionários da empresa relataram demissões em massa na equipe que preparava a estreia do serviço na cidade.

A S&P atribui o rebaixamento ao aumento da concorrência no mercado chinês de entregas, sobretudo com a Alibaba Group. Segundo o relatório, a participação da Meituan no setor caiu de cerca de 70% no fim de 2024 para pouco mais de 50% no fim de 2025. No mesmo período, a fatia da Alibaba subiu para cerca de 40%.

A agência afirma que a disputa levou as empresas a ampliar subsídios e descontos para consumidores e restaurantes, o que reduziu margens e pressionou o caixa da companhia. O relatório diz ainda que a Meituan tem buscado preservar recursos, com o encerramento de alguns negócios e a redução da recompra de ações.

Procurada pela coluna, a Keeta não retornou até o momento de publicação do texto. O espaço segue aberto a manifestações.