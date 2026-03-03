Assine
Após fechar 2025 abaixo do IPCA, picanha inicia ano em alta

Preço do corte avança 2,48% em janeiro, bem acima da inflação geral do mês, que foi de 0,33%

03/03/2026 15:10

O preço da picanha começou 2026 em alta. Em janeiro, o corte registrou avanço de 2,48%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. A variação ficou bem acima da inflação geral do mês, que foi de 0,33%.

Apesar da pressão no início do ano, o reajuste perdeu intensidade na comparação com dezembro, quando a picanha havia subido 3,48%.

No mesmo mês do ano passado, o aumento foi ainda mais forte: 3,95% em janeiro de 2025, indicando um começo de ano menos acelerado agora.

Em 2025, o IPCA acumulou alta de 4,26%, patamar acima do avanço registrado pela picanha no fechamento do ano.

