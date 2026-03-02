Assine
overlay
Início Economia

Toffoli devolve processo e STF retoma julgamento sobre moratória da soja

Discussão sobre lei do Mato Grosso que restringe benefícios a empresas signatárias da moratória vai a julgamento na sexta-feira, 6

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
02/03/2026 15:39

compartilhe

SIGA
x
Toffoli devolve processo e STF retoma julgamento sobre moratória da soja
Toffoli devolve processo e STF retoma julgamento sobre moratória da soja crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Dias Toffoli devolveu o pedido de vista e liberou para julgamento a ação que discute a Moratória da Soja no STF. O processo havia sido interrompido em novembro do ano passado, quando o ministro solicitou mais tempo para análise, suspendendo o julgamento que ocorria no plenário virtual da Corte. Com a devolução dos autos em 24 de fevereiro, o caso foi incluído na pauta da sessão virtual do Plenário marcada para a próxima sexta-feira, 6, e está previsto para ocorrer até a outra sexta-feira, 13.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A discussão ocorre no âmbito de uma ação que questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei do Estado de Mato Grosso que restringe benefícios fiscais a empresas signatárias da moratória. O pacto, firmado em 2006 por tradings e entidades do setor, impede a compra de soja produzida em áreas da Amazônia desmatadas após 2008.

O julgamento trata da liminar concedida pelo relator, ministro Flávio Dino, que determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos que discutem a Moratória da Soja, incluindo investigações no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. À época, Dino foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin antes da interrupção provocada pelo pedido de vista.

Ao conceder a liminar, Dino argumentou que a suspensão nacional era necessária para evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica até o julgamento definitivo do mérito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro também afirmou que não identificava ilegalidades no pacto e destacou sua relevância para a credibilidade internacional do país, embora tenha reconhecido que o acordo pode ser objeto de debate e eventual repactuação.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay