Dono da SAF do Londrina assume controle do Canal Goat

Guilherme Bellintani, dono da SAF do clube paranaense e ex-presidente do Bahia, tornou-se sócio majoritário do Goat

Guilherme Amado
Guilherme Amado
24/02/2026 14:06

Dono da SAF do Londrina assume controle do Canal Goat crédito: Foto: Rafael Martins/Londrina EC

Dono da SAF do Londrina e ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani se tornou sócio majoritário do Goat, canal digital que transmite torneios esportivos gratuitamente.

Um dos co-fundadores do canal, Ricardo Taves seguirá como CEO do Goat, que passa ao controle de Bellintani em meio à disputa no crescente mercado de streamings de esporte. Os principais concorrentes no setor são a ge tv, da Globo, e a CazéTV, liderada por Casimiro.

Para a Copa do Mundo, em junho, o Goat terá um estúdio em Nova York, sede da Seleção Brasileira nos Estados Unidos, e levará ao ar 12 horas de programação ao vivo diariamente.

