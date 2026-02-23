Assine
DECLARAÇÃO

Como declarar investimentos no Imposto de Renda? Veja o passo a passo

Ações, fundos imobiliários ou criptomoedas; cada tipo de ativo tem uma forma específica de declaração, e o processo exige cuidado e atenção aos detalhes

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
23/02/2026 18:03 - atualizado em 23/02/2026 18:06

A declaração de investimentos no Imposto de Renda exige atenção aos detalhes dos rendimentos e ativos financeiros crédito: Freepik

A declaração de investimentos no Imposto de Renda (IR) 2026, é necessária para evitar erros e a malha fina da Receita Federal. O primeiro passo para o contribuinte é separar todos os informes de rendimentos fornecidos pelas corretoras e bancos. Esses documentos contêm os dados necessários para o preenchimento, como CNPJs, valores de compra e venda, e os lucros obtidos ao longo de 2025.

Todos os investimentos e saldos em conta devem ser declarados na ficha de “Bens e Direitos”, mesmo que não tenham gerado lucro. Os ganhos, por sua vez, são informados em fichas diferentes, dependendo se são tributáveis ou isentos.

Renda fixa

Para declarar a posse de títulos de renda fixa, acesse a ficha “Bens e Direitos”. Informe o CNPJ da empresa, a quantidade de papéis e o custo de aquisição. O valor de mercado no fim do ano não deve ser informado.

Alguns produtos de renda fixa são isentos de cobrança de Imposto de Renda, mas o investidor ainda precisa declarar à Receita os investimentos da mesma maneira para evitar a malha fina.

Entre os investimentos que sofreram a tributação do IR em 2025, por exemplo, estão tesouro direto, certificado de depósito bancário (CDB), recibo de depósito bancário (RDB), letra de câmbio e debêntures.

Renda variável

Ações, fundos imobiliários ou até mesmo criptomoedas também precisam ser informados na declaração. A maior diferença entre a renda fixa e a renda variável é que, na segunda, o investidor precisa calcular o imposto, emitir o Darf e efetuar o pagamento na maioria dos casos.

Embora não seja necessário pagar imposto sobre todos os ativos, já que cada um possui regras de declaração e isenção específicas, todos os ganhos e prejuízos precisam ser informados na declaração do Imposto de Renda para prevenir e evitar cair na malha fina.

A expectativa é que o prazo da entrega da declaração em 2026 seja entre os dias 15 de março e 29 de maio. No entanto, as regras oficiais, prazos e códigos específicos para a declaração do IR 2026 serão divulgados pela Receita Federal. Consulte sempre as fontes oficiais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

criptomoedas imposto-de-renda ir receita-federal

