CVM fecha acordo de R$ 2 milhões com executivos de construtora de luxo 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fechou um acordo com quatro administradores da Construtora Adolpho Lindenberg, incorporadora de alto padrão que atua em São Paulo, acusados de irregularidades na aprovação de contas da companhia uma “infração grave” segundo a CVM.

Acertado em uma reunião nessa semana, o termo de compromisso para encerrar o processo prevê o pagamento de R$ 2,16 milhões no total, divididos em R$ 540 mil para cada um dos quatro executivos: Adolpho Lindenberg Filho, Marcelo Haddad, Maurício Piazzon e Sergio Garrido.

Segundo a área técnica da CVM, eles aprovaram as contas da diretoria da construtora referentes a 2023 em uma assembleia geral ordinária em abril de 2024, por meio do voto da controladora da companhia, da qual também eram administradores. A lei federal que rege as sociedades por ações proíbe acionistas de votarem sobre a aprovação de suas próprias contas.

A proposta inicial apresentada pelos executivos para encerrar o processo foi de R$ 100 mil no total. Após negociação, o Comitê de Termo de Compromisso da CVM elevou o valor para R$ 2,16 milhões.

A Construtora Adolpho Lindenberg foi fundada há cerca de sete décadas e é conhecida por empreendimentos residenciais de luxo na cidade de São Paulo.