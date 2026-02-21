Apostas na eleição brasileira somam R$ 103 milhões em plataforma internacional

A Polymarket, plataforma internacional que permite apostas em resultados de eleições, já tem US$ 19,9 milhões em palpites sobre a corrida presidencial deste ano no Brasil. Pelo câmbio aproximado de R$ 5,20 por dólar, o volume movimentado equivale a cerca de R$ 103 milhões.

Neste momento, Lula aparece com 53% de chance de vitória e cerca de US$ 3,40 milhões apostados em seu nome, o equivalente a aproximadamente R$ 17,7 milhões. Flávio Bolsonaro está em segundo, com 29% de chance e US$ 2,42 milhões em volume, cerca de R$ 12,6 milhões.

Uma aposta de R$ 100 (cerca de US$ 19) em Lula retorna, atualmente, cerca de US$ 35 (aproximadamente R$ 182) caso ele vença. No caso de Flávio, R$ 100 apostados rendem aproximadamente R$ 333 se ele for eleito.

Em terceiro lugar entre os nomes com mais chances aparece Renan Santos, líder do MBL que se diz pré-candidato pelo partido Missão, com 6%, cerca de US$ 2,11 milhões em apostas, o equivalente a R$ 11 milhões.

As apostas na Polymarket não se limitam a pré-candidaturas anunciadas. Tarcísio de Freitas aparece com 4% de chances e US$ 2,63 milhões em volume de palpites, cerca de R$ 13,7 milhões. Fernando Haddad registra 2% de probabilidade, com US$ 1,49 milhão em apostas, cerca de R$ 7,8 milhões.

Preso e inelegível, Jair Bolsonaro reúne aproximadamente US$ 1,63 milhão em apostas, cerca de R$ 8,5 milhões, e 1% de chance atribuída. Michelle Bolsonaro aparece com menos de 1% de probabilidade e cerca de US$ 1,81 milhão em volume, o equivalente a R$ 9,4 milhões.