Assine
overlay
Início Economia

Mercado vê impacto nos preços com volta do petróleo venezuelano, mas emissões pesam

Executivos do setor afirmam que aumento da oferta tende a pressionar preços, enquanto perfil de produção com parâmetros de emissões acima das métricas internacionais gera ressalvas

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
19/02/2026 12:12

compartilhe

SIGA
x
Mercado vê impacto nos preços com volta do petróleo venezuelano, mas emissões pesam
Mercado vê impacto nos preços com volta do petróleo venezuelano, mas emissões pesam crédito: Platobr Economia

Executivos do setor de combustíveis ouvidos pela coluna afirmam que a reabertura do petróleo venezuelano é vista com ressalvas no mercado por causa do nível de emissões de gases associado à produção no país. O ponto, dizem, não é apenas o volume que retorna, mas o perfil desse barril.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A autorização dos Estados Unidos para que Chevron, Eni, Repsol, BP e Shell retomem operações na Venezuela, após a queda de Nicolás Maduro e a flexibilização das sanções, recoloca oferta relevante no mercado global. A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e vinha com a produção limitada nos últimos anos.

Na leitura desses executivos, mais petróleo circulando tende a pressionar os preços para baixo. Mas eles ressaltam que compradores e investidores passaram a olhar também para a forma como esse petróleo é produzido, e não só para o preço.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estudos internacionais situam a Venezuela entre os países com maior nível de emissões na produção, com registros de metano e queima de gás até quatro vezes acima do padrão global.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay