Mercado vê impacto nos preços com volta do petróleo venezuelano, mas emissões pesam

Executivos do setor de combustíveis ouvidos pela coluna afirmam que a reabertura do petróleo venezuelano é vista com ressalvas no mercado por causa do nível de emissões de gases associado à produção no país. O ponto, dizem, não é apenas o volume que retorna, mas o perfil desse barril.

A autorização dos Estados Unidos para que Chevron, Eni, Repsol, BP e Shell retomem operações na Venezuela, após a queda de Nicolás Maduro e a flexibilização das sanções, recoloca oferta relevante no mercado global. A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e vinha com a produção limitada nos últimos anos.

Na leitura desses executivos, mais petróleo circulando tende a pressionar os preços para baixo. Mas eles ressaltam que compradores e investidores passaram a olhar também para a forma como esse petróleo é produzido, e não só para o preço.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estudos internacionais situam a Venezuela entre os países com maior nível de emissões na produção, com registros de metano e queima de gás até quatro vezes acima do padrão global.