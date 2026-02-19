Em meio a licenças e investigações, Bacellar destina emendas a cidades do RJ
Emendas de Bacellar priorizam saúde e educação no interior do RJ, enquanto deputado se aproxima do limite de 30 dias fora do cargo
compartilheSIGA
Mesmo afastado da presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) por decisão do STF e após sucessivas licenças, Rodrigo Bacellar apresentou no orçamento de 2026 um pacote de 20 emendas impositivas que somam cerca de R$ 3,2 milhões, todas destinadas a municípios do interior do estado. Os recursos contemplam cidades fora da capital e da Região Metropolitana, eixo tradicional de sua base eleitoral.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Bacellar foi afastado do comando da Alerj no âmbito de investigação da Polícia Federal que apura o vazamento de informações sobre uma operação policial contra o ex-deputado TH Joias, suspeito de ter ligações com o Comando Vermelho. Rodrigo Bacellar chegou a ser preso no curso das apurações.
Na última quarta-feira, 11, terminou o período da segunda licença consecutiva do deputado desde dezembro. Com os afastamentos acumulados, Bacellar soma 19 dias fora do exercício do mandato e se aproxima do limite regimental de 30 dias que pode levar à convocação do suplente, o que o obriga a optar entre um novo pedido de licença ou uma breve retomada das atividades para interromper a contagem.
Mesmo nesse cenário, a distribuição das verbas já está definida no orçamento, já que as emendas foram incorporadas à Lei Orçamentária de 2026, sancionada pelo governo estadual.
Os recursos destinados por Bacellar se concentram principalmente nas áreas de saúde e educação. Para a saúde, foram reservados cerca de R$ 1,3 milhão, com repasses a fundos municipais de cidades como Barra Mansa (RJ), Conceição de Macabu (RJ), Itaocara (RJ), Itatiaia (RJ), Teresópolis (RJ) e Três Rios (RJ).
Na educação, o total chega a R$ 955 mil, incluindo recursos para material didático e implantação de salas sensoriais, e uma emenda de R$ 500 mil destinada à Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes (RJ), reduto político da família de Bacellar.
Também há verbas para esporte e lazer, assistência social, segurança pública, cultura e obras de infraestrutura urbana.
Com R$ 355 mil, Barra Mansa aparece como o principal destino individual das emendas de Bacellar, que se distribuem por municípios do Sul, Centro-Sul, Norte, Noroeste, Região Serrana e Costa Verde.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a Secretaria de Planejamento, os recursos ainda não foram pagos, mas estão aptos à execução, dependendo dos trâmites administrativos e do cronograma financeiro do estado.