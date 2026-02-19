Em meio a licenças e investigações, Bacellar destina emendas a cidades do RJ

Mesmo afastado da presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) por decisão do STF e após sucessivas licenças, Rodrigo Bacellar apresentou no orçamento de 2026 um pacote de 20 emendas impositivas que somam cerca de R$ 3,2 milhões, todas destinadas a municípios do interior do estado. Os recursos contemplam cidades fora da capital e da Região Metropolitana, eixo tradicional de sua base eleitoral.

Bacellar foi afastado do comando da Alerj no âmbito de investigação da Polícia Federal que apura o vazamento de informações sobre uma operação policial contra o ex-deputado TH Joias, suspeito de ter ligações com o Comando Vermelho. Rodrigo Bacellar chegou a ser preso no curso das apurações.

Na última quarta-feira, 11, terminou o período da segunda licença consecutiva do deputado desde dezembro. Com os afastamentos acumulados, Bacellar soma 19 dias fora do exercício do mandato e se aproxima do limite regimental de 30 dias que pode levar à convocação do suplente, o que o obriga a optar entre um novo pedido de licença ou uma breve retomada das atividades para interromper a contagem.

Mesmo nesse cenário, a distribuição das verbas já está definida no orçamento, já que as emendas foram incorporadas à Lei Orçamentária de 2026, sancionada pelo governo estadual.

Os recursos destinados por Bacellar se concentram principalmente nas áreas de saúde e educação. Para a saúde, foram reservados cerca de R$ 1,3 milhão, com repasses a fundos municipais de cidades como Barra Mansa (RJ), Conceição de Macabu (RJ), Itaocara (RJ), Itatiaia (RJ), Teresópolis (RJ) e Três Rios (RJ).

Na educação, o total chega a R$ 955 mil, incluindo recursos para material didático e implantação de salas sensoriais, e uma emenda de R$ 500 mil destinada à Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes (RJ), reduto político da família de Bacellar.

Também há verbas para esporte e lazer, assistência social, segurança pública, cultura e obras de infraestrutura urbana.

Com R$ 355 mil, Barra Mansa aparece como o principal destino individual das emendas de Bacellar, que se distribuem por municípios do Sul, Centro-Sul, Norte, Noroeste, Região Serrana e Costa Verde.

Segundo a Secretaria de Planejamento, os recursos ainda não foram pagos, mas estão aptos à execução, dependendo dos trâmites administrativos e do cronograma financeiro do estado.