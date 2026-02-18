O que é o FGC? Entenda como o fundo protege seu dinheiro no banco

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) funciona como um seguro que protege correntistas e investidores, garantindo a devolução de valores em caso de problemas financeiros na instituição, como uma intervenção ou liquidação pelo Banco Central.

Essa proteção é fundamental para a estabilidade do sistema financeiro, pois dá segurança para que as pessoas mantenham seus recursos nos bancos. O FGC é uma associação civil privada, sem fins lucrativos, mantida pelas próprias instituições financeiras. Elas são obrigadas a contribuir com um percentual sobre os depósitos dos clientes para formar esse fundo de reserva.

Como funciona a cobertura do FGC?

A cobertura padrão do FGC é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por conglomerado financeiro. Isso significa que todo seu dinheiro em uma mesma instituição, somando conta corrente, poupança e investimentos cobertos, está protegido até esse valor. Se um banco associado falir, o Fundo organiza o pagamento para os clientes dentro desse limite. O prazo médio para o pagamento da garantia costuma ser de 30 a 45 dias após a decretação da liquidação.

Se você tem dinheiro em dois bancos, mas que pertencem ao mesmo grupo financeiro, o limite de R$ 250 mil vale para a soma dos valores em ambos. Além disso, existe um teto global de R$ 1 milhão, que se renova a cada quatro anos, para garantias pagas a um mesmo CPF ou CNPJ, somando todas as instituições.

Quais investimentos são protegidos?

A proteção não se estende a todos os tipos de aplicação financeira. Conhecer a lista de produtos cobertos é essencial para organizar seus investimentos com mais segurança e tranquilidade. A garantia vale para os depósitos e investimentos mais comuns.

Estão cobertos pelo FGC:

Depósitos em conta corrente e poupança;

Certificados de Depósito Bancário (CDB) e Recibos de Depósito Bancário (RDB);

Letras de Câmbio (LC);

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA).

