GSK inicia nova rodada de recompra e movimenta R$ 3,2 bilhões

A GSK, farmacêutica britânica, anunciou que vai iniciar a quarta etapa de seu programa de recompra de ações, no valor de até £ 0,45 bilhão — cerca de R$ 3,2 bilhões, considerando a libra em R$ 7,10. As compras devem ser concluídas até 24 de abril e fazem parte de um plano para devolver capital a acionistas e reduzir o número de ações em circulação.

O banco francês BNP Paribas foi contratado para executar as compras. O acordo prevê que o banco tome as decisões de aquisição dentro de limites já definidos, sem precisar consultar a empresa a cada operação. Nesse tipo de acordo, a companhia define quanto quer gastar e o período da recompra e o banco vai ao mercado comprar as ações gradualmente.

As ações adquiridas ficam sob controle da própria companhia, fora do mercado. Com menos papéis em circulação, cada ação restante passa a representar uma fatia maior do lucro da empresa.

A GSK informou ainda que não fará recompras nos Estados Unidos nem de recibos de ações negociados naquele mercado. As aquisições ocorrerão apenas nas bolsas onde suas ações ordinárias são negociadas no Reino Unido.

O programa foi anunciado em 24 de fevereiro de 2025, junto com a divulgação dos resultados anuais, e deve ser concluído até o fim do segundo trimestre de 2026.

O programa total chega a £ 2 bilhões, o equivalente a R$ 14,2 bilhões, e foi dividido em parcelas. As três primeiras somaram cerca R$ 10,3 bilhões e foram executadas ao longo de 2025.