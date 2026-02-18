Assine
overlay
Início Economia

Fazenda põe publicidade de bets na mira e pode atingir influenciadores

Agenda regulatória do Ministério da Fazenda prioriza revisão das regras para afiliados e prevê responsabilização de quem divulgar sites ilegais

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
18/02/2026 02:11

compartilhe

SIGA
x
Fazenda põe publicidade de bets na mira e pode atingir influenciadores
Fazenda põe publicidade de bets na mira e pode atingir influenciadores crédito: Platobr Economia

O Ministério da Fazenda colocou a publicidade de bets online como prioridade regulatória para 2026 e vai revisar, já no primeiro trimestre, as regras sobre divulgação feita por afiliados e influenciadores na internet. A medida consta na Agenda Regulatória 2026/2027 da Secretaria de Prêmios e Apostas e mira a propaganda de operadores, especialmente sites ilegais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ponto mais sensível é a responsabilidade solidária prevista na lei complementar que regulou o mercado. Pessoas físicas ou jurídicas que divulgarem operadores não autorizados podem responder junto com eles pelo pagamento de impostos devidos à União sobre a exploração das apostas.

Na prática, a regra pode atingir influenciadores, afiliados, portais, empresas de marketing e plataformas digitais, caso não adotem mecanismos para barrar anúncios de sites clandestinos. A falta de filtros para esse tipo de publicidade levou parte do mercado regulado a defender regras mais duras para as redes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A inclusão do tema como prioridade marca uma mudança de foco. Na Agenda Regulatória de 2025/2026, não havia sequer menção à palavra “publicidade”. A revisão atende também a um pleito das casas autorizadas, que defendem o cerco à divulgação de sites ilegais, hoje responsáveis por cerca de metade do mercado de apostas no país.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay