Raízen planeja sociedade para operar postos em oito estados e DF

A Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, planeja formar uma sociedade 50%-50% com o Grupo Decio para operar postos de combustíveis, restaurantes e lojas de conveniência em rodovias de oito estados — Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Tocantins — e do Distrito Federal.

A operação prevê a entrada da Raízen na Decio Comércio e Serviços Rodoviários, empresa que concentra os ativos rodoviários. A companhia opera 14 estações de serviço em corredores do Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país.

A iniciativa foi formalizada em notificação enviada ao Cade, passo obrigatório para negócios desse porte. A criação da sociedade depende da análise do órgão antitruste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um dos principais grupos de energia do país e operadora da marca Shell na distribuição de combustíveis no Brasil, a Raízen enfrenta um nível de endividamento considerado elevado pelo mercado, com a dívida líquida acima de R$ 50 bilhões e dívida bruta na casa dos quase R$ 70 bilhões.