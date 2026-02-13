Assine
overlay
Início Economia

Raízen planeja sociedade para operar postos em oito estados e DF

Operação prevê divisão igualitária entre Raízen e Grupo Decio e envolve 14 estações de serviço

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
13/02/2026 12:06

compartilhe

SIGA
x
Raízen planeja sociedade para operar postos em oito estados e DF
Raízen planeja sociedade para operar postos em oito estados e DF crédito: Platobr Economia

A Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, planeja formar uma sociedade 50%-50% com o Grupo Decio para operar postos de combustíveis, restaurantes e lojas de conveniência em rodovias de oito estados — Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Tocantins — e do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação prevê a entrada da Raízen na Decio Comércio e Serviços Rodoviários, empresa que concentra os ativos rodoviários. A companhia opera 14 estações de serviço em corredores do Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país.

A iniciativa foi formalizada em notificação enviada ao Cade, passo obrigatório para negócios desse porte. A criação da sociedade depende da análise do órgão antitruste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um dos principais grupos de energia do país e operadora da marca Shell na distribuição de combustíveis no Brasil, a Raízen enfrenta um nível de endividamento considerado elevado pelo mercado, com a dívida líquida acima de R$ 50 bilhões e dívida bruta na casa dos quase R$ 70 bilhões.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay