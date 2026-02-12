Assine
overlay
Início Economia

Movimento de petrolífera argentina muda humor brasileiro sobre gás de Vaca Muerta

Mercado de gás brasileiro reavalia risco após reforço do controle da YPF em Vaca Muerta

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
12/02/2026 12:04

compartilhe

SIGA
x
Movimento de petrolífera argentina muda humor brasileiro sobre gás de Vaca Muerta
Movimento de petrolífera argentina muda humor brasileiro sobre gás de Vaca Muerta crédito: Platobr Economia

O movimento da petrolífera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de reforçar, nos últimos meses, o controle sobre áreas estratégicas de gás em Vaca Muerta acendeu um sinal amarelo no setor de energia brasileiro. A formação, localizada na província de Neuquén, é uma das maiores reservas de gás não convencional do mundo, ou seja, o gás natural retirado de camadas de rocha no subsolo que exigem técnicas especiais de extração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O alerta surge enquanto o Brasil negocia a importação de até 30 milhões de metros cúbicos de gás de Vaca Muerta por dia a partir de 2030. Executivos que defendiam o acordo passaram a admitir, em conversas reservadas, que ficaram com um pé atrás.

A mudança de humor veio depois de a YPF consolidar participação em blocos por meio de troca de ativos e assumir controle integral de áreas consideradas prioritárias para a produção de gás.

No mercado brasileiro, a avaliação é que a oferta argentina ficou mais concentrada na estatal. Em contratos de 15 ou 20 anos, a estrutura do fornecedor pesa no cálculo de risco e na decisão de fechar o acordo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O interesse do Brasil no gás de Vaca Muerta vinha sendo tratado como alternativa à queda da oferta boliviana e à volatilidade do gás natural liquefeito importado. Até aqui, o principal entrave era a dificuldade de fechar um preço competitivo.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay