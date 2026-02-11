Azul e United reduzem sigilo em documentos às vésperas de julgamento no Cade
Empresas reapresentaram documentos após entidade questionar excesso de tarjas de confidencialidade no processo
Às vésperas do julgamento do Cade sobre a entrada United Airlines na Azul, marcado para esta quarta-feira, 11, as aéreas reduziram as tarjas de confidencialidade em documentos apresentados ao órgão no processo. A mudança consta em uma nova versão do material, enviada atendendo a uma solicitação do gabinete do conselheiro-relator, Diogo Thomson de Andrade.
A retirada de parte do sigilo das informações veio após questionamento do Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo (IPSConsumo). A entidade afirmava que a versão apresentada pelas empresas trazia muitos trechos ocultos, inclusive sobre a situação financeira da Azul no contexto do regime de recuperação judicial em curso nos Estados Unidos. Segundo o IPSConsumo, o nível de confidencialidade dificultava o controle do processo.
O caso em tramitação no Cade avalia a compra, pela United Airlines, de uma participação adicional na Azul, elevando sua fatia nas ações para cerca de 8%. A Superintendência-Geral do Cade aprovou a operação sem restrições em dezembro, mas o processo foi levado ao tribunal após recurso do IPSConsumo, admitido como terceiro interessado.
As aéreas alegam que o investimento não confere controle nem influência relevante sobre a gestão da Azul e afirmam que eventuais atrasos na decisão podem afetar o cronograma de saída da companhia da recuperação judicial.