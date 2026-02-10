O mais novo lance da fusão de Wickbold e a Bimbo no Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, nesta terça-feira, 10, a venda da marca Tá Pronto! pela Wickbold à Pita Bread. A negociação foi exigida pelo órgão como parte do acordo que condicionou a aprovação da fusão entre o Grupo Bimbo e a Wickbold.

O despacho que formalizou a decisão foi assinado por Alexandre Barreto de Souza, superintendente-geral do Cade, que encerrou a análise da fusão sem impor novas condições.

A venda da Tá Pronto! foi exigida para não haver riscos de concentração no mercado de tortilhas e wraps, segmento em que a Bimbo já atua por meio da marca Rap10.

Segundo o parecer técnico, a aquisição dos ativos, o que inclui marca, fórmulas, inventários e base de clientes, não eleva a participação da Pita Bread acima de 20% no mercado nacional de tortilhas, patamar a partir do qual o Cade presume poder de mercado.

A Superintendência-Geral ressaltou que a Pita Bread já era a principal fabricante terceirizada das tortilhas da marca Tá Pronto!, o que reduz riscos operacionais e ajuda a preservar a concorrência.

A Pita Bread integra o Grupo Farina, holding que atua no mercado de panificação industrial, com foco em pães sírios e tortilhas.