Imposto de Renda 2026: entenda como declarar pela 1ª vez

Declarar o Imposto de Renda pela primeira vez pode ser confuso e gerar dúvidas. O processo, embora não pareça, é mais simples do que se imagina e, com organização, é possível cumprir a obrigação com a Receita Federal sem estresse e sem correr o risco de cair na malha fina.

Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2025, como salários ou aluguéis, ou se enquadra em outras regras de obrigatoriedade, precisará prestar contas em 2026.

Leia Mais

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2026 já foi oficializado pela Receita Federal, e acontecerá entre os dias 15 de março e 29 de maio.

Passo a passo para não errar na declaração

O primeiro passo é separar toda a documentação necessária. A organização prévia evita a correria e o preenchimento de informações incorretas. Você vai precisar basicamente dos seguintes itens:

Informes de rendimentos: fornecidos por empregadores, bancos e outras fontes pagadoras.

Comprovantes de despesas dedutíveis: gastos com saúde, educação e previdência privada, por exemplo.

Documentos de bens e direitos: registros de compra e venda de imóveis e veículos ocorridos em 2025.

Dados de dependentes: nome completo, CPF e data de nascimento e renda de cada um.

Com os documentos em mãos, o próximo passo é baixar o programa oficial da Receita Federal, disponível para computador, ou usar o aplicativo "Meu Imposto de Renda" em celulares e tablets.

É possível utilizar a declaração pré-preenchida, que já importa diversas informações automaticamente, facilitando o processo para iniciantes. A plataforma é intuitiva e guia o contribuinte durante todo o preenchimento.

Ao iniciar a declaração, você precisará escolher entre dois modelos: o simplificado ou o completo. O modelo simplificado aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a R$ 17.640,00. Já o completo permite abater despesas específicas, como as de saúde e educação. O próprio programa indica qual opção é mais vantajosa financeiramente para você.

Após preencher todas as abas com atenção, principalmente as de rendimentos, pagamentos e bens, faça uma revisão completa. Conferir cada campo é a melhor forma de identificar erros de digitação ou informações faltantes que poderiam te levar à malha fina. Verificado que tudo está correto, basta enviar a declaração pelo próprio programa.

Ao finalizar, o sistema informará se você tem imposto a pagar ou a restituir. No primeiro caso, será gerado um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para pagamento. No segundo, basta aguardar o valor ser depositado na conta bancária indicada, seguindo o calendário de restituição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria