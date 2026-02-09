Restituição do IR: como consultar e quando o dinheiro cai na conta

Com a aproximação do período de declaração do Imposto de Renda, muitos contribuintes já se preparam para consultar a restituição. Embora o calendário oficial para este ano ainda não tenha sido divulgado pela Receita Federal, é possível entender como o processo funciona e se planejar com base no cronograma dos anos anteriores.

Após a entrega e o processamento da declaração, a consulta online permite verificar se o documento foi aceito e se há direito à restituição. Caso exista alguma pendência que tenha levado a declaração à chamada malha fina, o sistema também indicará o problema para que o contribuinte possa corrigi-lo.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda

Existem duas formas principais para fazer a consulta. A mais tradicional é pelo site oficial da Receita Federal. Veja o passo a passo:

Acesse a página da Receita Federal dedicada à restituição. Informe seu CPF e a data de nascimento. Selecione o ano da declaração que deseja consultar. Digite os caracteres de verificação e clique em "Consultar".

Outra opção prática é usar o aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para celulares Android e iOS. Após instalar e fazer login com sua conta Gov.br, basta acessar a opção "Consultar Restituição" para ver o status da sua declaração.

Calendário da restituição ainda não foi divulgado

A Receita Federal organiza os pagamentos em cinco lotes, geralmente entre maio e setembro. Os primeiros lotes priorizam grupos específicos, como idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix.

O calendário oficial ainda foi revelado, e será divulgado pela Receita Federal após o início do prazo de declaração.

Se a restituição for liberada, mas o valor não cair na conta na data prevista, pode haver algum erro nos dados bancários informados. Nesse caso, o dinheiro fica disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do banco.

