Assine
overlay
Início Economia
IMPOSTO DE RENDA

Imposto de Renda 2026: 7 erros que te jogam direto na malha fina

Desde um simples erro de digitação até a omissão de rendimentos; veja as falhas mais comuns na declaração e saiba como evitá-las para não ter problemas

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
09/02/2026 10:39 - atualizado em 09/02/2026 10:51

compartilhe

SIGA
x
Imposto de Renda 2026: 7 erros que te jogam direto na malha fina
Contribuintes devem ter atenção aos detalhes para evitar problemas com a Receita Federal na declaração do Imposto de Renda. crédito: Agência Brasil

A declaração do Imposto de Renda deve ser feita com atenção aos detalhes para evitar a malha fina. Erros de digitação, informações incompletas, falhas que poderiam ser facilmente evitadas, tudo isso leva milhões de brasileiros para a fiscalização da Receita Federal todos os anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para garantir uma declaração mais tranquila e sem pendências com o Fisco, conhecer os equívocos mais comuns é o primeiro passo, já que a fiscalização cruza dados de diversas fontes, como empresas, bancos e cartórios, tornando qualquer inconsistência facilmente detectável.

Leia Mais

Principais erros na declaração do Imposto de Renda

1. Erros de digitação
Um zero a mais ou uma vírgula no lugar errado pode alterar completamente os valores de rendimentos. Esse tipo de erro é um dos campeões de retenção, por isso, é necessário revisar com calma todos os números, CPFs e CNPJs antes de enviar o documento.

2. Omissão de rendimentos
Todos os rendimentos tributáveis do ano-base devem ser declarados, incluindo por exemplo salários de diferentes empregadores, aluguéis recebidos, pensões e ganhos como autônomo. A Receita Federal cruza as informações fornecidas por empresas e inquilinos, identificando facilmente quem omitiu alguma fonte de renda.

3. Informações incorretas de despesas médicas
Gastos com saúde são dedutíveis, mas precisam ser informados corretamente. É fundamental guardar todos os recibos e notas fiscais que contenham o CPF ou CNPJ do prestador de serviço. Incluir despesas não dedutíveis, como medicamentos comprados na farmácia, ou informar valores diferentes dos recibos, pode resultar em problemas.

4. Esquecer a renda dos dependentes
Ao incluir um dependente na declaração, é obrigatório informar todos os rendimentos que ele tenha recebido, como salários, bolsas de estágio ou pensões. Muitos contribuintes adicionam os dependentes para aumentar a dedução, mas se esquecem de declarar suas respectivas fontes de renda.

5. Divergências sobre aluguéis
As informações sobre aluguel precisam bater, o valor que o inquilino declara como pago deve ser exatamente o mesmo que o proprietário declara como recebido. Qualquer divergência entre as declarações pode levar ambos para a malha fina.

6. Variação patrimonial incompatível
O patrimônio do contribuinte precisa ser compatível com a renda declarada. Um aumento expressivo de bens, como a compra de um imóvel ou veículo, sem que os rendimentos justifiquem essa aquisição, resulta em complicações com a Receita Federal. É preciso comprovar a origem do dinheiro usado nessas transações.

7. Não declarar saldos bancários e investimentos corretamente
Todos os saldos em conta corrente, poupança e investimentos devem ser informados na ficha de "Bens e Direitos" pelo valor existente em 31 de dezembro do ano anterior. Embora não seja um valor tributável, a omissão ou informação incorreta desses dados é considerada uma inconsistência cadastral que pode levar à malha fina.

Para informações mais atualizadas e detalhadas sobre a declaração de 2026, consulte sempre o site oficial da Receita Federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

imposto-de-renda malha-fina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay