Cade pauta julgamento de processos sobre Libra e LFU

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) incluiu na pauta da próxima quarta-feira, 11, os dois processos que apuram suspeitas de concentração econômica envolvendo a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Forte União do Futebol Brasileiro (LFU). Ambos os procedimentos estão sob relatoria do conselheiro Victor Oliveira Fernandes.

Os processos analisam se a atuação das ligas configurou ato de concentração realizado sem notificação prévia ao órgão antitruste, hipótese conhecida como gun jumping.

Para a Superintendência-Geral do Cade, há indícios de que a coordenação entre clubes concorrentes, especialmente em torno da organização comercial e da negociação coletiva de direitos, poderia caracterizar uma operação sujeita à análise prévia do órgão.

Desde novembro de 2025, a apuração resultou na adoção de medidas preventivas, que seguem em vigor, proibindo Libra e LFU de admitirem novos clubes enquanto o mérito dos casos não é julgado pelo tribunal do Cade.