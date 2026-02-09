Assine
overlay
Início Economia

Cade pauta julgamento de processos sobre Libra e LFU

Cade vai analisar se atuação das ligas de futebol configurou ato de concentração econômica

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
09/02/2026 06:07

compartilhe

SIGA
x
Cade pauta julgamento de processos sobre Libra e LFU
Cade pauta julgamento de processos sobre Libra e LFU crédito: Platobr Economia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) incluiu na pauta da próxima quarta-feira, 11, os dois processos que apuram suspeitas de concentração econômica envolvendo a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Forte União do Futebol Brasileiro (LFU). Ambos os procedimentos estão sob relatoria do conselheiro Victor Oliveira Fernandes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os processos analisam se a atuação das ligas configurou ato de concentração realizado sem notificação prévia ao órgão antitruste, hipótese conhecida como gun jumping.

Para a Superintendência-Geral do Cade, há indícios de que a coordenação entre clubes concorrentes, especialmente em torno da organização comercial e da negociação coletiva de direitos, poderia caracterizar uma operação sujeita à análise prévia do órgão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde novembro de 2025, a apuração resultou na adoção de medidas preventivas, que seguem em vigor, proibindo Libra e LFU de admitirem novos clubes enquanto o mérito dos casos não é julgado pelo tribunal do Cade.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay