Relatório do PL das terras raras será apresentado na próxima semana

Texto deve ser levado ao Colégio de Líderes com pedido de votação em plenário

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
05/02/2026 14:22

Relatório do PL das terras raras será apresentado na próxima semana crédito: Platobr Economia

O relatório do projeto de lei que cria a política nacional para minerais críticos e terras raras será apresentado na terça-feira, 10, durante a reunião do Colégio de Líderes da Câmara. O autor da proposta, Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e o relator, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, devem pedir que o texto seja pautado para votação em plenário, abrindo caminho para a deliberação da matéria ainda nos próximos dias.

O projeto tramita em regime de urgência, aprovado pelo plenário em 2025, mas estava parado desde então à espera da apresentação do parecer. O relatório vai estabelecer diretrizes para a exploração, o beneficiamento e o desenvolvimento da cadeia produtiva de minerais considerados estratégicos, como terras raras, lítio, grafite e nióbio.

Nesta semana, Donald Trump convidou o Brasil para aprofundar o diálogo na área de minerais críticos. O movimento faz parte da estratégia americana de reduzir a dependência da China, que concentra atualmente grande parte da produção e, sobretudo, do processamento global de terras raras. O Brasil tem sido apontado como um potencial fornecedor relevante, por ser a segunda maior reserva mundial desses materiais.

O texto que será entregue a Hugo Motta na próxima semana chegou a passar por um impasse no ano passado, já que o governo queria assumir a paternidade de um projeto sobre terras raras através de uma MP. Depois de negociações que envolveram o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governo recuou e passou a apoiar o projeto de Zé Silva.

