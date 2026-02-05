PIS 2026: como consultar o abono no celular pelo CPF
O passo a passo para usar o app da Carteira de Trabalho Digital e outros canais oficiais e saber se você tem direito ao benefício este ano
Trabalhadores de todo o país podem verificar se têm direito ao abono salarial do PIS, referente ao ano-base 2024. A consulta fica disponível a partir desta quinta-feira (5/2) e pode ser feita por meio do celular, usando apenas o número do CPF. Os pagamentos começarão a ser depositados a partir de 15 de fevereiro, seguindo o calendário oficial baseado no mês de nascimento de cada beneficiário.
A principal ferramenta para realizar a consulta é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente para celulares com sistema Android e iOS. A plataforma centraliza as informações do histórico de trabalho e os benefícios sociais do cidadão, garantindo um acesso seguro e direto aos dados.
O processo para descobrir se você receberá o benefício é bastante intuitivo. Basta seguir um passo a passo simples diretamente na tela do seu smartphone. A verificação leva apenas alguns minutos.
-
Baixe o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” na loja de aplicativos do seu celular.
-
Acesse o app usando sua conta Gov.br. Caso não tenha uma, será preciso criar o cadastro, que é rápido e gratuito.
-
Na tela inicial, procure pela aba “Benefícios” ou por um ícone relacionado ao “Abono Salarial”.
-
Selecione o ano de referência, neste caso, o exercício de 2026.
-
O sistema exibirá automaticamente se você está habilitado, a data prevista para o pagamento e o valor a ser recebido.
A consulta está disponível desde esta quinta-feira nos canais oficiais do governo.
Outras formas de consulta
Além do aplicativo da Carteira de Trabalho, existem outros canais oficiais para verificar a elegibilidade ao abono salarial. Todos eles utilizam o CPF como chave de acesso principal.
-
Portal Gov.br: o site de serviços do governo federal permite a consulta na seção de trabalho e emprego.
-
Aplicativo Caixa Trabalhador: disponível para verificar informações sobre o abono salarial, seguro-desemprego e outros benefícios.
-
Atendimento Caixa ao Cidadão: A consulta também pode ser feita pelo telefone 0800 726 0207.
Para ter direito ao abono salarial de 2026, o trabalhador precisa atender a alguns critérios. É necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024 e ter recebido remuneração média de até R$ 2.766 no ano-base 2024 (valor correspondente a dois salários mínimos de 2023 corrigidos pelo INPC de 4,77%). Além disso, a empresa precisa ter informado corretamente os dados do funcionário na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.
O valor do benefício é proporcional ao tempo de serviço no ano-base. Quem trabalhou os 12 meses de 2024 recebe o valor integral de R$ 1.621,00 (equivalente ao salário mínimo de 2026). Já quem trabalhou por um período menor recebe uma quantia proporcional, calculada na base de 1/12 do salário mínimo por mês trabalhado.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata