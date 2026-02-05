Pé-de-Meia: como consultar o saldo e o extrato do auxílio

O programa Pé-de-Meia é um incentivo financeiro-educacional voltado para alunos de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública, buscando estimular a permanência na escola e a conclusão dos estudos. O Ministério da Educação permite aos beneficiados consultar informações por meio do aplicativo “Jornada do Estudante”.

Essa ferramenta possui as informações financeiras e o calendário de pagamentos do auxílio, possibilitando verificar o saldo e o extrato do benefício diretamente pelo celular, e foi criada para simplificar o acesso dos jovens aos detalhes do programa, permitindo que acompanhem os depósitos e entendam os valores recebidos.

O processo de consulta é simples e rápido. A verificação é feita com a conta Gov.br, a mesma utilizada para acessar diversos serviços digitais do governo federal. É fundamental que o CPF do estudante esteja regular para que o login funcione corretamente e os dados do benefício sejam exibidos.

Como consultar o saldo do Pé-de-Meia

Para conferir se o dinheiro já foi depositado e visualizar todas as movimentações, basta seguir alguns passos dentro do aplicativo. A plataforma foi desenhada para ser intuitiva, facilitando o uso mesmo para quem não tem muita familiaridade com tecnologia.

Veja o guia completo para acessar suas informações:

Baixe o aplicativo: procure por “Jornada do Estudante” na loja de aplicativos do seu celular (disponível para Android e iOS) e faça o download gratuito.

Faça o login: abra o aplicativo e entre com seu CPF e senha da conta Gov.br. Se ainda não tiver uma conta, será preciso criar uma no portal do governo.

Acesse a área financeira: na tela principal do aplicativo, localize e clique na opção referente ao programa Pé-de-Meia. Geralmente, ela aparece com destaque.

Consulte o saldo e o extrato: nessa seção, você poderá ver o valor total disponível, os depósitos já realizados e as datas dos próximos pagamentos previstos no calendário oficial.

Além do saldo, o extrato detalha a origem de cada valor, como o Incentivo-Matrícula, pago no início do ano, e os valores mensais do Incentivo-Frequência. O aplicativo também informa sobre a participação do estudante em outras etapas do programa, como o Incentivo-Conclusão e o bônus pela participação no Enem.

Como movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem

Além da consulta pelo Jornada do Estudante, o dinheiro do Pé-de-Meia é depositado em uma conta poupança digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome do aluno. Essa conta pode ser acessada e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Para estudantes menores de 18 anos, é necessária a autorização do responsável legal para movimentar a conta. O consentimento pode ser dado em uma agência da Caixa ou pelo próprio aplicativo Caixa Tem, permitindo que o jovem realize saques, transferências e pagamentos com o valor recebido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata