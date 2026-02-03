O vinho passa 2025 (quase) ileso da inflação

O consumidor que acompanha os preços do vinho ao longo do ano encerrou 2025 diante de um cenário de inflação contida para a bebida. Em dezembro, o vinho registrou alta de apenas 0,05%, praticamente estabilidade, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. No mesmo mês, o índice geral avançou 0,33%.

Com o resultado de dezembro, o vinho fechou o ano com variação acumulada de 0,81%, percentual inferior ao do IPCA geral, que encerrou 2025 em 4,26%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O enfraquecimento dos preços ficou mais claro no segundo semestre. Depois de avanços nos primeiros meses do ano, o vinho passou a alternar períodos de estabilidade e queda, com retrações mais intensas em junho (queda de 1,60%) e agosto (queda de 0,93%).