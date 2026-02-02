PIS 2026: como consultar o valor e a data do seu pagamento

O pagamento do abono salarial PIS/PASEP em 2026 será referente aos trabalhadores com carteira assinada em 2024. O governo federal já definiu o cronograma, que mantém a organização baseada no mês de aniversário do beneficiário. O pagamento começa a partir de 16 de fevereiro de 2026, e se estenderão até 15 de agosto.

Embora os depósitos terminem em agosto, os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026. O abono é um direito de quem atuou formalmente no ano-base de 2024, desde que os dados do trabalhador tenham sido corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Para ter direito ao abono, é preciso atender a alguns critérios específicos. O trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com registro em carteira por, no mínimo, 30 dias durante 2024.

Além disso, a remuneração média mensal não pode ter ultrapassado R$ 2.765,93 em 2024. Este novo limite, corrigido pelo INPC, substitui a antiga regra de dois salários mínimos, conforme as mudanças que passaram a valer para o ano-base 2024.

O valor do benefício é proporcional ao tempo de serviço no ano-base. Quem trabalhou os 12 meses de 2024 receberá o valor integral, correspondente ao salário mínimo vigente em 2026, estimado em R$ 1.621,00. Já quem atuou por apenas um mês, por exemplo, terá direito a 1/12 desse valor. O cálculo é simples e direto, garantindo que o pagamento seja justo conforme o período trabalhado.

Veja as datas de recebimento de acordo com o mês de que a pessoa nasceu

Janeiro: 15 de fevereiro

Fevereiro: 15 de março

Março e abril: 15 de abril

Maio e junho: 15 de maio

Julho e agosto: 15 de junho

Setembro e outubro: 15 de julho

Novembro e dezembro: 15 de agosto

Como consultar o PIS 2026 no aplicativo

A forma mais prática de verificar as informações é pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para celulares Android e iOS. O acesso é feito com a conta Gov.br. A seguir, veja o passo a passo para realizar a consulta, que estará disponível a partir de dia 5 de fevereiro:

Abra o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça o login com seu CPF e senha da conta Gov.br. Na tela inicial, procure pela aba de Benefícios e clique na opção Abono Salarial. A plataforma mostrará o valor a que você tem direito, a data prevista para o pagamento e a modalidade de recebimento.

O crédito do abono salarial é feito prioritariamente em contas correntes ou poupança da Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada (PIS). Caso não possua conta, o valor fica disponível para saque com o Cartão Social ou diretamente em uma agência.

Para servidores públicos (PASEP), o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil. Valores não sacados até 30 de dezembro de 2026 podem ser solicitados em até cinco anos, mediante pedido formal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

