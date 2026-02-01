Grupo EUA-Brasil sobre minerais críticos e terras raras ainda não saiu do papel

Três meses depois, ainda não avançou a criação de um grupo de trabalho entre os Estados Unidos e o setor mineral brasileiro para tratar de minerais críticos. Embora a iniciativa tenha sido anunciada em outubro, o grupo não foi sequer instalado até o momento.

A ideia do grupo de trabalho surgiu a partir de conversas entre o encarregado de negócios da Embaixada americana no Brasil, Gabriel Escobar, e o setor privado brasileiro, com interlocução do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

O objetivo seria mapear oportunidades de cooperação e potenciais investimentos norte-americanos na produção mineral brasileira, em um contexto de maior disputa global por minerais utilizados transição energética, defesa e tecnologia.

O tema ganhou relevância nos últimos meses em meio ao esforço dos Estados Unidos para reduzir a dependência de outros mercados, especialmente da China, que concentra a maior reserva global de terras raras e minerais críticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caso do Brasil, segunda maior reserva, o interesse externo se soma ao debate interno sobre políticas de atração de investimentos, marco regulatório e estabilidade tributária para o setor mineral.