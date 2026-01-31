O novo cargo do CEO da Paper Excellence, após fim de briga com a J&F

Cláudio Cotrim, que era CEO da Paper Excellence no Brasil, assumiu o cargo de Chief Corporate Officer (CCO) do Domtar, nome global do grupo.

A mudança veio após o encerramento da disputa entre a Paper Excellence e a J&F Investimentos pelo controle da Eldorado Brasil Celulose. O conflito começou em 2017 e foi encerrado em 2025 por meio de um acordo, que resultou na recompra, pela J&F, da participação de 49,41% que havia sido adquirida pela Paper.

Com o fim do litígio, a Paper Excellence manteve suas operações internacionais sob a marca Domtar e definiu uma estrutura executiva corporativa de alcance global.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No novo cargo, Cotrim será responsável pelas áreas de Sustentabilidade, Relações Públicas e Comunicação, Jurídico, Tecnologia da Informação, Compras, Global Business Services (GBS), Estratégia e Fusões e Aquisições, e Centro de Excelência Operacional.