Assine
overlay
Início Economia

O novo cargo do CEO da Paper Excellence, após fim de briga com a J&F

Mudança de Cláudio Cotrim veio após acordo que encerrou disputa entre Paper e J&F pelo controle da Eldorado Brasil Celulose

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado
GA
Guilherme Amado
Repórter
31/01/2026 06:02

compartilhe

SIGA
x
O novo cargo do CEO da Paper Excellence, após fim de briga com a J&F
O novo cargo do CEO da Paper Excellence, após fim de briga com a J&F crédito: Platobr Economia

Cláudio Cotrim, que era CEO da Paper Excellence no Brasil, assumiu o cargo de Chief Corporate Officer (CCO) do Domtar, nome global do grupo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mudança veio após o encerramento da disputa entre a Paper Excellence e a J&F Investimentos pelo controle da Eldorado Brasil Celulose. O conflito começou em 2017 e foi encerrado em 2025 por meio de um acordo, que resultou na recompra, pela J&F, da participação de 49,41% que havia sido adquirida pela Paper.

Com o fim do litígio, a Paper Excellence manteve suas operações internacionais sob a marca Domtar e definiu uma estrutura executiva corporativa de alcance global.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No novo cargo, Cotrim será responsável pelas áreas de Sustentabilidade, Relações Públicas e Comunicação, Jurídico, Tecnologia da Informação, Compras, Global Business Services (GBS), Estratégia e Fusões e Aquisições, e Centro de Excelência Operacional.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay