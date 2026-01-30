99Food rebate Keeta no Cade em processo sobre contratos com restaurantes

Mais um capítulo da briga dos aplicativos de delivery: a 99Food rebateu acusações feitas pela Keeta junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre supostas práticas anticompetitivas e tentativa de fechamento de mercado. O procedimento no órgão antitruste investiga contratos com restaurantes e eventuais efeitos concorrenciais deles.

Em dezembro, a Keeta afirmou ao Cade que declarações públicas de executivos da 99Food configurariam “confissão de uma estratégia destinada a impedir a entrada de novos concorrentes no mercado brasileiro de delivery”.

Segundo a empresa chinesa, as falas indicariam o uso de cláusulas contratuais para concentrar a demanda fora do iFood e consolidar um mercado dividido entre dois grandes concorrentes.

Na resposta enviada ao Cade, a 99Food sustentou que “não há qualquer confissão de conduta ilícita e que as acusações se baseiam em trechos retirados de contexto”. A empresa afirmou que as chamadas cláusulas de exclusividade parcial são “legais, temporárias e aplicadas a uma parcela limitada de restaurantes”.

O caso está sob análise do Cade desde agosto de 2025. A Keeta pede a adoção de medidas preventivas para suspender os contratos da concorrente com os restaurantes enquanto o mérito é analisado.