Assine
overlay
Início Economia

99Food rebate Keeta no Cade em processo sobre contratos com restaurantes

Keeta afirma que declarações de executivos da concorrente indicam tentativa de fechar mercado; 99Food alega 'prática legítima'

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
30/01/2026 15:08

compartilhe

SIGA
x
99Food rebate Keeta no Cade em processo sobre contratos com restaurantes
99Food rebate Keeta no Cade em processo sobre contratos com restaurantes crédito: Platobr Economia

Mais um capítulo da briga dos aplicativos de delivery: a 99Food rebateu acusações feitas pela Keeta junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre supostas práticas anticompetitivas e tentativa de fechamento de mercado. O procedimento no órgão antitruste investiga contratos com restaurantes e eventuais efeitos concorrenciais deles.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em dezembro, a Keeta afirmou ao Cade que declarações públicas de executivos da 99Food configurariam “confissão de uma estratégia destinada a impedir a entrada de novos concorrentes no mercado brasileiro de delivery”.

Segundo a empresa chinesa, as falas indicariam o uso de cláusulas contratuais para concentrar a demanda fora do iFood e consolidar um mercado dividido entre dois grandes concorrentes.

Na resposta enviada ao Cade, a 99Food sustentou que “não há qualquer confissão de conduta ilícita e que as acusações se baseiam em trechos retirados de contexto”. A empresa afirmou que as chamadas cláusulas de exclusividade parcial são “legais, temporárias e aplicadas a uma parcela limitada de restaurantes”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso está sob análise do Cade desde agosto de 2025. A Keeta pede a adoção de medidas preventivas para suspender os contratos da concorrente com os restaurantes enquanto o mérito é analisado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay