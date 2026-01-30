Como não cair na malha fina da Receita Federal? Veja dicas

A malha fina pode ser causada por esquecimentos no preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Pequenos erros são os principais motivos que levam os contribuintes a terem que prestar contas ao Leão, resultando muitas vezes em multas e dor de cabeça.

O cruzamento de dados feito pelo Fisco é cada vez mais eficiente, por meio de informações de bancos, empresas, cartórios e planos de saúde comparadas com o que você declara. Para evitar esse cenário, a atenção aos detalhes é fundamental.

Confira os sete cuidados essenciais para preencher sua declaração corretamente:

Não omitir nenhum rendimento: um dos erros mais comuns é esquecer de declarar todas as fontes de renda. Além do salário, é preciso informar valores de aluguéis, trabalhos como autônomo e pensões. Tudo deve ser listado. Declarar despesas médicas corretamente: só informe gastos que você pode comprovar com recibos e notas fiscais que contenham o CPF ou CNPJ do prestador. Despesas com planos de saúde, médicos, dentistas e psicólogos são dedutíveis, mas procedimentos estéticos, por exemplo, não entram na conta. Atenção aos dependentes: um mesmo dependente não pode constar em duas declarações diferentes, como a do pai e a da mãe. Além disso, ao incluir um dependente, você também deve declarar todos os rendimentos, bens e dívidas dele, caso existam. Cuidado com a previdência privada: existe diferença entre os planos. O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) permite deduzir as contribuições da base de cálculo do imposto, com limite de 12% da renda tributável. Já o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) não é dedutível na declaração anual. Informar o valor correto dos bens: imóveis e veículos devem ser declarados pelo custo de aquisição, e não pelo valor de mercado atual. Não esquecer saldos bancários: você precisa informar os saldos de contas correntes, poupanças e aplicações financeiras existentes em 31 de dezembro do ano-base. Os bancos enviam informes de rendimentos com esses valores detalhados, e todos os saldos acima do limite estipulado pela Receita Federal para o ano devem ser declarados. Revisar antes de enviar: deixar para a última hora aumenta a chance de erros. Após preencher tudo, use a opção de "Verificar Pendências" do próprio programa da Receita Federal. A ferramenta aponta inconsistências e ajuda a corrigir falhas antes da entrega final.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria