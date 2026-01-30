Desemprego cai para 5,1% e fecha 2025 com a menor taxa da história

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego recuou a 5,1% no Brasil no trimestre até dezembro de 2025, após marcar 5,6% nos três meses encerrados em setembro, que servem de base de comparação, apontam dados divulgados nesta sexta (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Com o novo resultado, o indicador fechou a média do ano em 5,6%. Tanto a taxa trimestral quanto a média anual registraram os menores patamares da série histórica iniciada em 2012.



O mercado financeiro esperava desocupação de 5,1% para o trimestre até dezembro, segundo a mediana das projeções coletadas pela agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de 5% a 5,4%. Não havia previsões para a média anual.



Os dados do IBGE integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que investiga tanto atividades formais quanto informais. As estatísticas de trabalho abrangem a população de 14 anos ou mais.



Analistas afirmam que o desemprego baixo reflete uma combinação de fatores. O principal, segundo eles, é o desempenho positivo da economia em meio a medidas de estímulo do governo federal.



Outra questão citada é a mudança demográfica em curso no país. Com o envelhecimento da população, a tendência é de que uma parcela dos brasileiros saia do mercado e deixe de procurar ocupação.



Isso reduz a pressão sobre a taxa de desemprego porque uma pessoa sem trabalho também precisa estar em busca de oportunidades para ser considerada desocupada. Não basta só não trabalhar.



O mercado ainda é influenciado pela geração de vagas ligadas à tecnologia, apontam analistas. Estudo recente do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) estimou que o trabalho em aplicativos reduzia o desemprego em 1 ponto percentual.



Antes da divulgação desta sexta, economistas projetavam taxa trimestral de desocupação próxima de 6% ao final de 2026. É um patamar ainda considerado baixo para o padrão brasileiro.



O emprego e a renda vêm de uma trajetória de recuperação no país, mas agora encontram um cenário de juros altos, o que tende a desaquecer a atividade econômica e, com o passar do tempo, a abertura de empregos.



TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O DESEMPREGO

O que é o desemprego?

O desemprego se refere às pessoas de 14 anos ou mais que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis e tentam encontrar trabalho.



Para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. É preciso que essa pessoa também procure oportunidades de trabalho.



Como funciona a Pnad Contínua?

É o principal instrumento para monitorar a força de trabalho do país. Conforme o IBGE, sua amostra corresponde a 211 mil domicílios, em todos os estados e no DF, que são visitados a cada trimestre. Cerca de 2.000 entrevistadores trabalham na coleta da pesquisa.



Como é medida a taxa de desemprego?

É a porcentagem das pessoas na força de trabalho que estão desempregadas.



A força de trabalho é composta pelos desempregados e pelos ocupados. Os ocupados, por sua vez, são aqueles que estão trabalhando de modo formal ou informal -ou seja, com ou sem carteira assinada ou CNPJ.

O que explica o desemprego baixo?

Ele se explica principalmente por um mercado de trabalho aquecido, reflexo da atividade econômica no país. Mudanças demográficas e tecnológicas também contribuem para uma taxa baixa, segundo analistas.



Que efeito o desemprego baixo pode ter na economia?

Com mais pessoas trabalhando, o consumo tende a crescer, já que a população tem mais renda disponível. Por outro lado, isso pode pressionar a inflação, já que eleva a demanda por bens e serviços.

Em meio a esse cenário, o BC (Banco Central) levou a taxa básica de juros para 15% ao ano. A medida busca esfriar o consumo e conter o aumento dos preços.