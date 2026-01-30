Assine
overlay
Início Economia
DADOS DO IBGE

Desemprego cai para 5,1% e fecha 2025 com a menor taxa da história

Os dados do IBGE integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que investiga tanto atividades formais quanto informais

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VIECELI
LV
LEONARDO VIECELI
Repórter
30/01/2026 10:44 - atualizado em 30/01/2026 10:46

compartilhe

SIGA
x
Carteira de trabalho física ao lado de celular com a tela do aplicativo da carteira de trabalho digital
As estatísticas de trabalho abrangem a população de 14 anos ou mais crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego recuou a 5,1% no Brasil no trimestre até dezembro de 2025, após marcar 5,6% nos três meses encerrados em setembro, que servem de base de comparação, apontam dados divulgados nesta sexta (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o novo resultado, o indicador fechou a média do ano em 5,6%. Tanto a taxa trimestral quanto a média anual registraram os menores patamares da série histórica iniciada em 2012. 

Leia Mais

O mercado financeiro esperava desocupação de 5,1% para o trimestre até dezembro, segundo a mediana das projeções coletadas pela agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de 5% a 5,4%. Não havia previsões para a média anual. 

Os dados do IBGE integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que investiga tanto atividades formais quanto informais. As estatísticas de trabalho abrangem a população de 14 anos ou mais. 

Analistas afirmam que o desemprego baixo reflete uma combinação de fatores. O principal, segundo eles, é o desempenho positivo da economia em meio a medidas de estímulo do governo federal. 

Outra questão citada é a mudança demográfica em curso no país. Com o envelhecimento da população, a tendência é de que uma parcela dos brasileiros saia do mercado e deixe de procurar ocupação. 

Isso reduz a pressão sobre a taxa de desemprego porque uma pessoa sem trabalho também precisa estar em busca de oportunidades para ser considerada desocupada. Não basta só não trabalhar. 

O mercado ainda é influenciado pela geração de vagas ligadas à tecnologia, apontam analistas. Estudo recente do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) estimou que o trabalho em aplicativos reduzia o desemprego em 1 ponto percentual. 

Antes da divulgação desta sexta, economistas projetavam taxa trimestral de desocupação próxima de 6% ao final de 2026. É um patamar ainda considerado baixo para o padrão brasileiro. 

O emprego e a renda vêm de uma trajetória de recuperação no país, mas agora encontram um cenário de juros altos, o que tende a desaquecer a atividade econômica e, com o passar do tempo, a abertura de empregos. 

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O DESEMPREGO

O que é o desemprego?

O desemprego se refere às pessoas de 14 anos ou mais que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. 

Para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. É preciso que essa pessoa também procure oportunidades de trabalho. 

Como funciona a Pnad Contínua?

É o principal instrumento para monitorar a força de trabalho do país. Conforme o IBGE, sua amostra corresponde a 211 mil domicílios, em todos os estados e no DF, que são visitados a cada trimestre. Cerca de 2.000 entrevistadores trabalham na coleta da pesquisa. 

Como é medida a taxa de desemprego?

É a porcentagem das pessoas na força de trabalho que estão desempregadas. 

A força de trabalho é composta pelos desempregados e pelos ocupados. Os ocupados, por sua vez, são aqueles que estão trabalhando de modo formal ou informal -ou seja, com ou sem carteira assinada ou CNPJ.

O que explica o desemprego baixo?

Ele se explica principalmente por um mercado de trabalho aquecido, reflexo da atividade econômica no país. Mudanças demográficas e tecnológicas também contribuem para uma taxa baixa, segundo analistas. 

Que efeito o desemprego baixo pode ter na economia?

Com mais pessoas trabalhando, o consumo tende a crescer, já que a população tem mais renda disponível. Por outro lado, isso pode pressionar a inflação, já que eleva a demanda por bens e serviços.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em meio a esse cenário, o BC (Banco Central) levou a taxa básica de juros para 15% ao ano. A medida busca esfriar o consumo e conter o aumento dos preços.

Tópicos relacionados:

desemprego economia emprego

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay