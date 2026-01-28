Como consultar o CPF na Receita Federal e resolver pendências online
Estar com o CPF regular é essencial para diversas atividades; aprenda o passo a passo para verificar sua situação cadastral e corrigir problemas sem sair de casa
Para abrir contas em bancos, solicitar crédito, participar de concursos públicos e até receber benefícios sociais é necessário estar com o CPF em dia. Verificar a sua situação cadastral e resolver a maioria das pendências é um processo que pode ser realizado de forma online e rápida, diretamente no portal da Receita Federal.
Com o número do documento e a data de nascimento em mãos, em apenas alguns minutos o cidadão consegue acessar todas as informações necessárias sobre seu cadastro, evitando surpresas desagradáveis ao tentar realizar uma transação financeira ou um cadastro importante.
Passo a passo para consultar o CPF
A verificação da situação cadastral é gratuita e pode ser feita a qualquer momento. Para isso, basta seguir estas etapas simples no site oficial da Receita Federal:
-
Acesse a página de "Comprovante de Situação Cadastral no CPF" no site da Receita Federal.
-
Preencha os campos com o número do seu CPF e sua data de nascimento.
-
Complete a verificação de segurança solicitada na tela (captcha).
-
Clique no botão "Consultar".
Imediatamente, o sistema exibirá um comprovante com a sua situação cadastral. É importante guardar ou imprimir este documento, caso seja necessário apresentá-lo em alguma ocasião.
O que significa cada status do CPF?
Após a consulta, o resultado indicará um dos seguintes status. Entender o que cada um significa é o primeiro passo para resolver qualquer problema:
-
Regular: indica que não há nenhuma pendência no seu cadastro.
-
Pendente de regularização: o contribuinte deixou de entregar alguma de suas obrigações com a Receita Federal, como a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
-
Suspensa: significa que o cadastro do contribuinte contém informações incorretas ou incompletas.
-
Cancelada: o CPF foi cancelado, geralmente em casos de multiplicidade de inscrições ou por decisão judicial.
-
Titular falecido: ocorre quando o óbito do titular é informado à Receita.
-
Nula: foi constatada alguma fraude na inscrição e o CPF foi anulado.
Como regularizar as pendências online
Se o seu CPF estiver com o status "pendente de regularização", a solução é enviar a declaração de Imposto de Renda que está faltando. Isso pode ser feito pelo portal e-CAC ou por meio dos programas e aplicativos oficiais da Receita Federal. Após o processamento da declaração, o CPF costuma ser regularizado em poucos dias.
Para a situação "suspensa", o problema geralmente está relacionado a dados como nome, data de nascimento ou título de eleitor. A correção é feita preenchendo o pedido de regularização diretamente no site da Receita Federal. Na maioria dos casos, o processo é concluído online, sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento.
É importante ressaltar que dívidas comerciais, como débitos com bancos, cartões de crédito ou lojas, não alteram a situação cadastral do CPF na Receita Federal, e sim as pendências cadastrais ou relacionadas a obrigações fiscais, como a não entrega de declarações.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria