Assine
overlay
Início Economia

O cálculo das bets sobre peso do bloqueio de beneficiários do Bolsa Família no setor

Bets criticam essa restrição afirmando que ela leva esses apostadores para casas de apostas irregulares

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
28/01/2026 09:06

compartilhe

SIGA
x
O cálculo das bets sobre peso do bloqueio de beneficiários do Bolsa Família no setor
O cálculo das bets sobre peso do bloqueio de beneficiários do Bolsa Família no setor crédito: Platobr Economia

As casas de apostas estimam que, desde o seu início, o bloqueio de beneficiários de programas sociais do acesso às bets retirou de 15% a 16% do mercado.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A restrição passou a valer em 1º de outubro de 2025, após determinação do governo federal, em cumprimento a decisões do STF, para impedir o uso de recursos de programas como Bolsa Família e BPC em apostas.

As bets têm criticado a medida alegando que, ao incidir apenas sobre plataformas licenciadas, o bloqueio tende a deslocar parte da demanda para fora do mercado regulado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Executivos de casas de apostas indicam que o mercado ilegal pode representar até R$ 8 bilhões por ano. Mesmo na projeção mais conservadora, o montante movimentado por operadores não autorizados ultrapassaria R$ 4 bilhões anuais.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay