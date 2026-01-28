O cálculo das bets sobre peso do bloqueio de beneficiários do Bolsa Família no setor

As casas de apostas estimam que, desde o seu início, o bloqueio de beneficiários de programas sociais do acesso às bets retirou de 15% a 16% do mercado.

A restrição passou a valer em 1º de outubro de 2025, após determinação do governo federal, em cumprimento a decisões do STF, para impedir o uso de recursos de programas como Bolsa Família e BPC em apostas.

As bets têm criticado a medida alegando que, ao incidir apenas sobre plataformas licenciadas, o bloqueio tende a deslocar parte da demanda para fora do mercado regulado.

Executivos de casas de apostas indicam que o mercado ilegal pode representar até R$ 8 bilhões por ano. Mesmo na projeção mais conservadora, o montante movimentado por operadores não autorizados ultrapassaria R$ 4 bilhões anuais.