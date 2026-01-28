O cálculo das bets sobre peso do bloqueio de beneficiários do Bolsa Família no setor
Bets criticam essa restrição afirmando que ela leva esses apostadores para casas de apostas irregulares
compartilheSIGA
As casas de apostas estimam que, desde o seu início, o bloqueio de beneficiários de programas sociais do acesso às bets retirou de 15% a 16% do mercado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A restrição passou a valer em 1º de outubro de 2025, após determinação do governo federal, em cumprimento a decisões do STF, para impedir o uso de recursos de programas como Bolsa Família e BPC em apostas.
As bets têm criticado a medida alegando que, ao incidir apenas sobre plataformas licenciadas, o bloqueio tende a deslocar parte da demanda para fora do mercado regulado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Executivos de casas de apostas indicam que o mercado ilegal pode representar até R$ 8 bilhões por ano. Mesmo na projeção mais conservadora, o montante movimentado por operadores não autorizados ultrapassaria R$ 4 bilhões anuais.