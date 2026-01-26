Tenho Bolsa Família; posso pedir empréstimo ou ter cartão de crédito?

Beneficiários do Bolsa Família que precisam de um reforço no orçamento podem, sim, solicitar empréstimos e ter acesso a cartões de crédito. Não há uma regra que impeça a contratação desses serviços. Contudo, a aprovação depende da análise de crédito de cada banco, e o processo exige um cuidado redobrado para não transformar a solução em um problema financeiro ainda maior.

O fato de receber o benefício social pode ser considerado como uma comprovação de renda para algumas instituições financeiras. No entanto, o valor do Bolsa Família, que serve para garantir o sustento básico da família, pode ser um fator limitante na hora de conseguir a aprovação de limites mais altos de crédito.

O que mudou no empréstimo para o Bolsa Família?

Muitas pessoas ainda se lembram do empréstimo consignado vinculado diretamente ao antigo Auxílio Brasil. Essa modalidade, que descontava as parcelas direto do benefício, foi suspensa em 2023 pelo Governo Federal. Hoje, os beneficiários que buscam crédito pessoal são avaliados pelas mesmas regras aplicadas a qualquer outro cidadão, sem o desconto automático na fonte.

Isso significa que o banco ou a financeira vai analisar o histórico de pagamento do solicitante e sua capacidade de arcar com as parcelas. Ter o nome limpo e um bom relacionamento com instituições financeiras pode aumentar as chances de aprovação. O Bolsa Família entra na análise como parte da renda mensal, mas não como uma garantia.

Como alternativa ao consignado suspenso, o Governo Federal lançou em 2024 o programa 'Acredita no Primeiro Passo', que oferece microcrédito para beneficiários do Bolsa Família e cadastrados no CadÚnico. O programa disponibiliza valores de até R$ 21 mil para quem deseja empreender, com taxas diferenciadas e foco em inclusão produtiva.

Cartão de crédito é uma opção viável?

A lógica para o cartão de crédito é a mesma. É possível solicitar, mas a aprovação e o limite liberado dependerão exclusivamente da política de crédito da empresa emissora do cartão. Para quem tem dificuldade em ser aprovado, existem opções de cartões pré-pagos, que funcionam com recargas e não geram faturas, ou cartões de débito vinculados a contas digitais.

Antes de contratar qualquer tipo de crédito, é fundamental avaliar a situação com calma para evitar o endividamento. Organizar o orçamento é o primeiro passo para garantir que a dívida não comprometa a renda essencial da família. Para ajudar nessa decisão, confira algumas dicas importantes:

Avalie a real necessidade: o crédito deve ser usado para uma emergência ou um investimento que trará retorno, e não para despesas que podem ser adiadas.

Compare as taxas de juros: pesquise em diferentes instituições e não olhe apenas o valor da parcela. Verifique o Custo Efetivo Total (CET), que inclui todos os encargos do empréstimo.

Cuidado com ofertas milagrosas: desconfie de propostas com aprovação muito fácil e juros baixíssimos, principalmente as recebidas por aplicativos de mensagem. Golpistas usam essas iscas para roubar dados pessoais.

Planeje o pagamento: coloque o valor da parcela na sua planilha de gastos mensais para ter certeza de que ela cabe no orçamento sem comprometer despesas essenciais, como aluguel, água, luz e alimentação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.