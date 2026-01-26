Assine
overlay
Início Economia

O motivo da ‘alegria’ das bets com a lei que aumentou impostos do setor

Casas de apostas veem na nova legislação um freio real ao jogo ilegal

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
26/01/2026 02:01

compartilhe

SIGA
x
O motivo da ‘alegria’ das bets com a lei que aumentou impostos do setor
O motivo da ‘alegria’ das bets com a lei que aumentou impostos do setor crédito: Platobr Economia

Apesar de elevar impostos, a lei sancionada por Lula que altera regras do setor de apostas teve pontos aplaudidos pelas bets. A avaliação no setor é que o texto avança ao responsabilizar atores que viabilizam a operação de bets ilegais, mas que, até agora, estavam fora do alcance direto da regulação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao mirar a infraestrutura que sustenta as apostas clandestinas, a lei cria responsabilidade solidária para bancos, fintechs e meios de pagamento que continuarem processando transações de operadores ilegais após notificação da Fazenda.

Na prática, o combate ao jogo irregular deixa de se concentrar apenas nas empresas clandestinas e passa a atingir seus meios de operação.

Atualmente, quase metade das apostas no Brasil ainda se dá fora do sistema autorizado, em plataformas que não pagam impostos nem cumprem regras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O aumento de impostos não é uma boa notícia. Mas a lei cria responsabilidades que chegam em boa hora”, resumiu André Gelfi, diretor do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay