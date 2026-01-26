O motivo da ‘alegria’ das bets com a lei que aumentou impostos do setor

Apesar de elevar impostos, a lei sancionada por Lula que altera regras do setor de apostas teve pontos aplaudidos pelas bets. A avaliação no setor é que o texto avança ao responsabilizar atores que viabilizam a operação de bets ilegais, mas que, até agora, estavam fora do alcance direto da regulação.

Ao mirar a infraestrutura que sustenta as apostas clandestinas, a lei cria responsabilidade solidária para bancos, fintechs e meios de pagamento que continuarem processando transações de operadores ilegais após notificação da Fazenda.

Na prática, o combate ao jogo irregular deixa de se concentrar apenas nas empresas clandestinas e passa a atingir seus meios de operação.

Atualmente, quase metade das apostas no Brasil ainda se dá fora do sistema autorizado, em plataformas que não pagam impostos nem cumprem regras.

“O aumento de impostos não é uma boa notícia. Mas a lei cria responsabilidades que chegam em boa hora”, resumiu André Gelfi, diretor do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável.