Cade libera compra da Quatá por grupo dono da Polenghi

Cade considerou que operação não representa riscos concorrenciais no setor

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
25/01/2026 06:05

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Quatá Alimentos pelo grupo francês Savencia Fromage & Dairy, por meio de sua subsidiária Polenghi Indústrias Alimentícias. Com o aval do Cade, o grupo fica liberado para avançar na conclusão da compra e na integração dos negócios.

Tomada na última terça-feira, 20, pela Superintendência-Geral do órgão, a decisão encerrou a análise concorrencial e liberou a operação do ponto de vista antitruste.

Segundo a análise, a participação conjunta das empresas permanece abaixo dos níveis que indicariam concentração excessiva nos mercados avaliados, e não há prejuízos decorrentes de eventual integração vertical entre as atividades das companhias.

A Quatá Alimentos, fundada em 1990, tem unidades industriais em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e atua na produção de leite, queijos e derivados lácteos.

Já a Savencia está no Brasil desde a década de 1940 e é dona de marcas como Polenghi, Polenguinho, Campo Lindo e Frescatino.

