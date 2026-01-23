7 serviços do gov.br que podem te fazer economizar tempo e dinheiro

A plataforma gov.br já é bem conhecida dos brasileiros. O portal concentra dezenas de outros serviços que podem simplificar a burocracia do dia a dia. Com apenas alguns cliques, é possível resolver pendências que antes exigiriam deslocamento e custos.

O acesso a essas funcionalidades exige uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro, que oferecem maior segurança e podem ser obtidas gratuitamente por meio do aplicativo, usando reconhecimento facial ou vinculando a conta com seu banco. Conheça sete ferramentas úteis e pouco exploradas que estão disponíveis na plataforma.

Assinatura eletrônica gratuita: permite assinar documentos digitalmente com validade jurídica. A ferramenta é uma alternativa para evitar custos com reconhecimento de firma em cartório e agilizar processos como contratos de aluguel ou de prestação de serviços. O processo é simples e feito diretamente pelo portal. Consultar dívidas e contas bancárias: por meio do serviço Registrato, do Banco Central, você pode verificar todas as contas bancárias, financiamentos e empréstimos vinculados ao seu CPF. É uma forma eficaz de identificar possíveis fraudes e controlar sua vida financeira sem custo algum. Valores a Receber (SVR): este sistema informa se você tem algum dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. A consulta é rápida e o resgate pode ser solicitado por meio da plataforma. Programa Celular Seguro: ajuda a proteger seu aparelho em caso de roubo ou furto. Ao se cadastrar, você pode bloquear o dispositivo e aplicativos bancários de forma rápida e centralizada, acionando um alerta para bancos e operadoras. A medida ajuda a evitar prejuízos financeiros. Meu INSS: a plataforma centraliza os principais serviços do Instituto Nacional do Seguro Social. É possível consultar extratos de pagamento, simular a aposentadoria, solicitar benefícios e agendar perícias médicas, tudo online, eliminando a necessidade de ir a uma agência física. Carteira de Trabalho Digital: substitui o documento físico e reúne todo o seu histórico de trabalho. Com o aplicativo, você tem acesso rápido a informações sobre contratos, salários e o tempo de contribuição, facilitando a comprovação de experiência profissional e o acompanhamento de seus direitos. Prova de Vida Digital: aposentados e pensionistas do INSS podem realizar a prova de vida pelo celular, usando a biometria facial no aplicativo gov.br. O procedimento é obrigatório para manter o benefício ativo e a versão digital representa mais conforto e segurança, especialmente para quem tem dificuldades de locomoção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.