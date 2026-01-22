Assine
overlay
Início Economia

O ‘chega pra lá’ do TCU na Autoridade Portuária de Santos em licitação de dragagem

TCU confirmou decisão de Bruno Dantas que havia suspendido licitação para dragagem do Porto de Santos, o maior do país

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
22/01/2026 15:02

compartilhe

SIGA
x
O ‘chega pra lá’ do TCU na Autoridade Portuária de Santos em licitação de dragagem
O ‘chega pra lá’ do TCU na Autoridade Portuária de Santos em licitação de dragagem crédito: Platobr Economia

A decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que suspendeu a licitação da dragagem do Porto de Santos incluiu um “chega pra lá” do ministro Bruno Dantas à Autoridade Portuária de Santos (APS). No despacho assinado em 16 de janeiro, referendado pelo plenário do TCU nessa quarta-feira, 21, Dantas afirmou que o órgão não poderia ter paralisado a licitação por conta própria, sem consulta ou autorização do TCU, como aconteceu. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ministro anotou em seu despacho que esse tipo de suspensão é frágil e poderia ser desfeito a qualquer momento pela própria APS, o que abriria caminho para retomar a licitação antes de uma decisão definitiva da corte de contas. 

Com a medida cautelar imposta por Dantas, confirmada no plenário, a APS perdeu o poder de decidir quando a licitação anda ou para. A partir de agora, qualquer avanço no processo depende de nova deliberação do TCU.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A licitação em questão prevê serviços de dragagem que garantem a profundidade necessária para a operação do Porto de Santos. O certame passou a ser questionado após a exclusão da proposta de menor preço, feita pelo Consórcio Santos Dragagem, e a manutenção de uma oferta cerca de R$ 10 milhões mais cara.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay