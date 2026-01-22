Cade rejeita recurso da Petlove e encerra discussão sobre fusão Petz-Cobasi

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) rejeitou na última semana os embargos apresentados pela Petlove contra a decisão que aprovou a fusão entre Petz e Cobasi. Com a rejeição do recurso, encerrou-se a disputa administrativa sobre a operação e foi iniciado o cumprimento das condições impostas para a fusão das duas maiores redes do mercado pet no país.

A união de Petz e Cobasi havia sido aprovada pelo Tribunal do Cade em dezembro, mediante a assinatura de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC). O compromisso prevê a venda de 26 lojas no estado de São Paulo e impõe obrigações adicionais para reduzir riscos à concorrência, após mais de um ano de análise do caso.

A Petlove havia recorrido ainda em dezembro, alegando contradições entre os votos dos conselheiros e o texto do ACC. A empresa sustentou que o acordo permitiria a venda dos ativos a mais de um comprador, o que, em sua avaliação, enfraqueceria a criação de um concorrente efetivo no mercado.

Petz e Cobasi reagiram pedindo a rejeição imediata do recurso, argumentando que os embargos buscavam reabrir o mérito de uma decisão já tomada pelo colegiado.

O relator do caso, o conselheiro José Levi Mello do Amaral Júnior, rejeitou os embargos e afirmou que não há conflito entre os votos e o texto do ACC. O voto foi ratificado sem divergências.

Com a decisão, a Petlove esgotou as vias administrativas no Cade. Eventual contestação à fusão entre Petz e Cobasi, a partir de agora, só poderá ocorrer na Justiça.