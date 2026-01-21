Liquidação do Will Bank: o que acontece com quem tinha dinheiro na conta?

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank nesta quarta-feira (21/01), suspendendo todas as operações do banco digital. A decisão afeta diretamente clientes com saldo em conta corrente ou investimentos, que agora buscam entender como reaver seus valores de forma segura.

A intervenção é um desdobramento da liquidação do Banco Master, que controlava a instituição. Na prática, clientes já relatam a paralisação dos serviços. O aplicativo ainda permite a consulta de saldo, mas pagamentos e transferências via PIX não são mais processados.

Meu dinheiro no Will Bank está protegido?

Em material promocional enviado por e-mail em novembro do ano passado, a própria empresa afirmava ter alcançado a marca de 12 milhões de clientes.

Os recursos contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Essa entidade privada, mantida pelas próprias instituições financeiras, assegura o reembolso de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

A cobertura vale para os principais produtos oferecidos pelo banco, como o saldo em conta corrente e aplicações em Certificado de Depósito Bancário (CDB). Se um cliente possuía, por exemplo, R$ 10 mil na conta e R$ 50 mil em um CDB, o valor total de R$ 60 mil está garantido pelo FGC.

Com a liquidação decretada, o Banco Central nomeia um liquidante, que será responsável por organizar uma lista com os nomes e valores de todos os credores. Essa lista será enviada ao FGC, que então iniciará o processo de pagamento. O procedimento costuma ser digital e rápido, realizado por meio do aplicativo do próprio Fundo Garantidor.

E para valores acima de R$ 250 mil?

Quem possuía valores que ultrapassam o teto de R$ 250 mil do FGC entra na fila de credores da massa liquidanda do Will Bank. Nesse cenário, o ressarcimento não é garantido e depende da venda dos ativos da instituição para pagar suas dívidas, seguindo uma ordem de preferência legal.

