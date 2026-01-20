A dívida bilionária da Jari Celulose e o Carf

Em recuperação judicial desde 2019, a Jari Celulose pode ver aumentar ainda mais nas próximas semanas sua dívida, de R$ 1,7 bilhão. Entre os dias 4 e 6 de fevereiro, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) vai julgar 18 processos administrativos fiscais da companhia que tratam de dívidas com a União. Da dívida total, cerca de R$ 970 milhões são com o BNDES.

Se as autuações forem confirmadas, a dívida da empresa com o Fisco pode crescer com a aplicação de multas e juros acumulados ao longo de mais de uma década. Na prática, isso abriria espaço para cobranças mesmo com a recuperação judicial em curso, já que dívidas tributárias não ficam automaticamente suspensas nesse tipo de processo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Jari entrou em recuperação em junho de 2019, com dívidas distribuídas entre bancos, fornecedores, trabalhadores e o poder público. Em 2024, o administrador judicial pediu à Justiça a falência da companhia, alegando descumprimento do plano de recuperação, paralisação prolongada das atividades e atraso no pagamento de salários. A fábrica da Jari, No Pará, está parada desde 2023.