A dívida bilionária da Jari Celulose e o Carf

Vinculado à Fazenda, o Carf vai analisar 18 processos fiscais da Jari Celulose em fevereiro

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
20/01/2026 15:06

A dívida bilionária da Jari Celulose e o Carf
crédito: Platobr Economia

Em recuperação judicial desde 2019, a Jari Celulose pode ver aumentar ainda mais nas próximas semanas sua dívida, de R$ 1,7 bilhão. Entre os dias 4 e 6 de fevereiro, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) vai julgar 18 processos administrativos fiscais da companhia que tratam de dívidas com a União. Da dívida total, cerca de R$ 970 milhões são com o BNDES.

Se as autuações forem confirmadas, a dívida da empresa com o Fisco pode crescer com a aplicação de multas e juros acumulados ao longo de mais de uma década. Na prática, isso abriria espaço para cobranças mesmo com a recuperação judicial em curso, já que dívidas tributárias não ficam automaticamente suspensas nesse tipo de processo.

A Jari entrou em recuperação em junho de 2019, com dívidas distribuídas entre bancos, fornecedores, trabalhadores e o poder público. Em 2024, o administrador judicial pediu à Justiça a falência da companhia, alegando descumprimento do plano de recuperação, paralisação prolongada das atividades e atraso no pagamento de salários. A fábrica da Jari, No Pará, está parada desde 2023.

overflay