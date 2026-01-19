Assine
overlay
Início Economia

Governo barra pedidos de ONGs sob suspeita no escândalo das ‘quentinhas invisíveis’

Ministério do Desenvolvimento Social rejeitou recursos e manteve tomada de contas para recuperar dinheiro 

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
19/01/2026 18:04

compartilhe

SIGA
x
Governo barra pedidos de ONGs sob suspeita no escândalo das ‘quentinhas invisíveis’
Governo barra pedidos de ONGs sob suspeita no escândalo das ‘quentinhas invisíveis’ crédito: Platobr Economia

MDSO Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social rejeitou recursos e manteve o rompimento dos convênios com duas ONGs investigadas no caso das “quentinhas invisíveis”, a Associação Plenitude do Amor, da Bahia, e a Associação Filantrópica Casa de Apoio Social, de Goiás. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O escândalo veio à tona em fevereiro de 2025, após reportagens mostrarem que ONGs contratadas pelo governo para distribuir refeições a pessoas vulneráveis receberam recursos públicos sem entregar os alimentos previstos.

Na mesma decisão, o ministério também abriu processos para apurar e cobrar a devolução dos recursos já repassados às entidades no Programa Cozinha Solidária.

Os contratos haviam sido assinados no fim de 2024 e tiveram a maior parte dos recursos liberada antes da suspensão. A entidade baiana recebeu R$ 1,1 milhão de um total de R$ 1,6 milhão. A ONG goiana ficou com R$ 764,9 mil de um convênio de pouco mais de R$ 1 milhão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministério rejeitou os pedidos das duas ONGs para suspender a punição, transformar o rompimento do convênio em um acordo amigável e permitir compensações futuras. A decisão manteve a abertura de uma Tomada de Contas Especial, etapa que pode resultar na cobrança dos valores e na responsabilização dos gestores.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay