Como pagar contas com os bancos fechados? Conheça as alternativas

O avanço da tecnologia oferece alternativas para manter os pagamentos em dia e fugir de multas e juros por atraso sem a necessidade de ir presencialmente até agências bancárias. Soluções digitais permitem quitar boletos de forma simples e segura, diretamente do celular ou computador.

Essas ferramentas garantem que as transações sejam processadas mesmo fora do horário comercial, evitando dores de cabeça. Conhecer as opções disponíveis ajuda a organizar as finanças e a não depender exclusivamente do funcionamento das agências físicas. Veja a seguir cinco maneiras práticas de pagar suas contas.

Leia Mais

Use o Pix a qualquer hora

O Pix se tornou uma das ferramentas mais práticas para pagamentos instantâneos. Disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, ele permite quitar faturas que possuem um QR Code. Basta abrir o aplicativo do seu banco, selecionar a opção Pix, escanear o código e confirmar a transação.

Outra funcionalidade comum é o "Pix Copia e Cola", em que você copia um código do boleto e o insere na área de transferência do app bancário. O pagamento é confirmado em segundos, mesmo em dias não úteis, e o sistema já registra a liquidação do débito.

Pague pelo aplicativo do banco

Quase todos os bancos oferecem aplicativos que funcionam como uma agência digital no bolso. Neles, é possível pagar boletos usando a câmera do smartphone para ler o código de barras. O processo é rápido, intuitivo e pode ser feito de qualquer lugar.

Além disso, os apps permitem agendar o pagamento para a data de vencimento ou para o próximo dia útil, caso a conta vença no feriado. Essa função garante que você não esqueça e evita a cobrança de encargos desnecessários.

Programe o débito automático

Para contas recorrentes, como água, luz, telefone e internet, o débito automático é a solução mais eficiente para evitar esquecimentos. Ao cadastrar uma fatura nessa modalidade, o valor é descontado diretamente da sua conta corrente na data do vencimento.

A configuração pode ser feita pelo aplicativo do banco ou internet banking. Uma vez ativado, você não precisa mais se preocupar com os prazos daquela conta específica, garantindo tranquilidade durante os feriados.

Acesse o internet banking no computador

Se você prefere realizar transações em uma tela maior, o internet banking é uma excelente opção. Acessado pelo navegador do computador, o sistema oferece as mesmas funcionalidades do aplicativo, incluindo o pagamento de boletos.

Geralmente, é preciso digitar o número do código de barras. A plataforma também permite agendamentos, consulta de comprovantes detalhados e um controle mais amplo das finanças pessoais.

Utilize os caixas eletrônicos

Mesmo com as agências fechadas, os caixas eletrônicos localizados em áreas de autoatendimento continuam funcionando. A maioria dos terminais permite o pagamento de contas com cartão de débito. Basta selecionar a opção de pagamentos e usar o leitor de código de barras do caixa.

Essa alternativa é útil para quem precisa de um comprovante impresso na hora ou não se sente confortável com as ferramentas totalmente digitais. Verifique apenas o horário de funcionamento do local onde o caixa está instalado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.