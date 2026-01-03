Assine
Depois de alta, preço do vinho volta a ficar abaixo da inflação

Queda mensal contrasta com o IPCA e reforça desaceleração ao longo de 2025

03/01/2026 09:05

O consumidor acostumado a levar vinho para casa encontrou um novo movimento nos preços em novembro. Após a alta registrada em outubro, o valor da bebida voltou a recuar, com queda de 0,99% na comparação mensal, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. O comportamento contrasta com a inflação geral do período, que avançou 0,18%.

No acumulado de 2025, o vinho subiu 0,75%, bem abaixo da inflação no período, de 3,92% até novembro. A diferença também aparece no recorte de 12 meses: enquanto a inflação geral acumula avanço de 4,46%, a bebida apresenta variação de 0,72%.

O recuo observado em novembro reforça a perda de fôlego nos preços ao longo do segundo semestre. Depois de uma sequência de quedas entre junho e setembro, o vinho havia registrado um aumento pontual em outubro, de 1,23%, movimento que não se sustentou no mês seguinte.

No início do ano, o vinho chegou a operar com variações próximas às do índice geral. Ao longo dos meses seguintes, no entanto, o ritmo de reajustes foi cedendo, até atingir o patamar de 0,72% em 12 meses encerrados em novembro, nível abaixo da inflação acumulada no mesmo período, que foi de 4,46%.

