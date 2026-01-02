Municípios apontam erro da Receita em bloqueio de repasses
Prefeitos dizem que valores previdenciários viraram inadimplência por erro operacional
Prefeituras afirmam que um erro no sistema da Receita Federal do Brasil provocou retenções inesperadas no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) justamente no repasse de fim de dezembro — um dos mais importantes do ano para fechar as contas municipais. Prefeitos dizem que valores ligados a dívidas previdenciárias foram bloqueados mesmo após autorização constitucional para parcelamento.
O problema atinge cidades vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social, que somam cerca de 3.460 municípios. Em dezembro de 2025, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional 136, criando um novo modelo para renegociar essas dívidas. A regra fixou um teto de 1% da Receita Corrente Líquida para as parcelas e autorizou a inclusão de débitos vencidos até agosto. Não há, até agora, um valor consolidado das retenções.
Na prática, porém, quando os municípios tentaram aderir ao parcelamento, o sistema da Receita não aceitou parte dos valores que a própria emenda permitiu incluir. O resultado foi que esses débitos passaram a ser tratados como inadimplência e acabaram descontados diretamente do FPM.
Em Riachão do Jacuípe, na Bahia, o impacto foi imediato. Segundo o prefeito Carlos Matos, R$ 757 mil foram retidos no repasse de dezembro, deixando pouco mais de R$ 338 mil no repasse.
“É dinheiro que estava previsto para folha, 13º salário e encargos. No fim do ano, qualquer retenção desse tamanho desmonta o planejamento. Mesmo que haja estorno, o estrago já foi feito”, disse ele à coluna.
A falha chegou a ser discutida em reunião no dia 16 de dezembro com técnicos da Receita e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O erro no sistema foi reconhecido e a correção prometida. O desconto, porém, veio antes da solução.