Público nos cinemas cai 9,8% em 2025, apesar de oferta de sessões estável

O público nos cinemas brasileiros somou 109,6 milhões de espectadores em 2025, queda de 9,8% em relação a 2024, segundo a Ancine. O recuo ocorre mesmo com a manutenção da oferta de sessões, que ficou apenas 0,1% abaixo do patamar de 2018.

No período analisado — de 2 de janeiro a 24 de dezembro — a renda total das salas alcançou R$ 2,23 bilhões, com preço médio do ingresso de R$ 20,36. Ao todo, 1.013 títulos foram exibidos no país ao longo do ano.

Depois do colapso registrado durante a pandemia, quando o público caiu para 39 milhões em 2020, o mercado vinha em trajetória de crescimento: foram 53 milhões em 2021, 95 milhões em 2022, 114 milhões em 2023 e 126 milhões em 2024. A queda registrada em 2025 interrompe esse movimento.

Os dados também mostram a predominância de filmes estrangeiros no circuito. Em 2025, produções internacionais responderam por 84,1% das sessões e concentraram 89,9% do público, com 98,5 milhões de espectadores. Os filmes brasileiros, por sua vez, ocuparam 15,9% das sessões e atraíram 10,1% do público, o equivalente a 11,1 milhões de pessoas.

A diferença se reflete no desempenho médio por exibição: enquanto filmes estrangeiros registraram 28 espectadores por sessão, as produções nacionais tiveram média de 16, abaixo também da média geral do mercado, de 26 espectadores por sessão.

O ranking dos longas-metragens mais vistos reforça a concentração do público em grandes lançamentos internacionais. Os dez filmes de maior público em 2025 são todos estrangeiros, liderados por Lilo & Stitch, que superou 10,2 milhões de espectadores, seguido por Como Treinar o Seu Dragão e Um Filme Minecraft.