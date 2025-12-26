Flixbus pede autorização em 2 mil rotas de transporte e aguarda ANTT
CEO da FlixBus disse à coluna que marco regulatório prevê abertura administrativa, mas concessões ainda não avançaram
compartilheSIGA
A FlixBus afirma ter protocolado pedidos para operar mais de 2 mil rotas de transporte interestaduais no Brasil, mas diz que nenhum deles avançou até agora por entraves administrativos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o CEO da empresa no país, Edson Lopes, embora o marco regulatório do transporte rodoviário interestadual de passageiros (TRIP) preveja abertura administrativa, o processo não se converteu em concessões efetivas. “Não houve um mercado sequer concebido de forma administrativa”, afirmou Lopes à coluna.
O TRIP foi aprovado com o objetivo de ampliar a concorrência e facilitar a entrada de novos operadores, prevendo abertura de mercados por procedimentos administrativos, sem necessidade de licitação. A FlixBus sustenta que cumpriu todas as etapas previstas, mas afirma que a implementação prática não ocorreu no ritmo esperado.
Conforme a empresa, a abertura administrativa só foi formalizada em novembro deste ano, com atraso de quase dois anos em relação ao cronograma original, e nenhuma guia de pagamento foi emitida desde então.
A relação entre a companhia e a ANTT já passou por disputas judiciais nos últimos anos. Decisões recentes da Justiça determinaram que a agência reguladora analisasse pedidos de autorização e cumprisse prazos administrativos, sob pena de multa.
Foi a partir dessas decisões que a FlixBus obteve autorização para operar suas primeiras linhas próprias no Brasil. A estreia operacional foi na sexta-feira, 19, quando a empresa fez sua primeira viagem comercial no país.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O impasse ocorre em meio a um ambiente de maior tensão regulatória. Nesta semana, a ANTT aprovou o Marco das Penalidades, que consolida e atualiza as sanções aplicáveis ao setor, incluindo cassação de autorizações, multas de até R$ 10 milhões e, em alguns casos, responsabilização pessoal de sócios e administradores.