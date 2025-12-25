Assine
overlay
Início Economia

O ‘imposto da sardinha’ no colo de Alckmin

Fabricantes de latas entregam a Alckmin estudos sobre aumento da inflação por causa de proteção à indústria nacional de aço

Publicidade
Carregando...
TF
Tatiana Farah
TF
Tatiana Farah
Repórter
25/12/2025 04:08

compartilhe

SIGA
x
O ‘imposto da sardinha’ no colo de Alckmin
O ‘imposto da sardinha’ no colo de Alckmin crédito: Platobr Economia

Os produtores brasileiros de latas de aço, representados pela Abeaço, entregaram estudos ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio apontando para o possível aumento de 6% em 2026 sobre dois produtos que compõem a cesta básica: as sardinhas em lata e o leite em pó.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ideia é convencer o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, de que as medidas de proteção à única fabricante das folhas de aço do país, a CSN, vão incidir no que estão chamando de “pedágio inflacionário”.

Desde junho, Abeaço e CSN estão em franca contenda no governo. A companhia está ganhando a disputa, uma vez que, em setembro, Alckmin manteve a sobretaxa às folhas de aço importadas da China.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A indústria de latas responde que continua importando a matéria prima e que considera a tecnologia da CSN defasada. O temor é que essa sobretaxa se estenda também para outros países fornecedores, como Alemanha, Países Baixos e Japão.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay