Maioria dos brasileiros avalia mal economia, mas espera melhora nos próximos meses

Pesquisa aponta insatisfação com o presente e esperança moderada para os próximos seis meses

Guilherme Amado e Gustavo Silva
Guilherme Amado e Gustavo Silva
18/12/2025 12:52

Maioria dos brasileiros avalia mal economia, mas espera melhora nos próximos meses

Pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 18, indica que a maioria dos brasileiros avalia de forma negativa a situação econômica atual do Brasil, mas demonstra expectativas mais favoráveis para os próximos seis meses.

Entre os entrevistados, 47% consideram ruim a situação econômica do país, ante 40% que a veem como boa. Em relação ao emprego no Brasil, 43% avaliam a conjuntura positivamente e 42%, negativamente. No âmbito familiar, 38% dizem que a situação econômica é boa, 27% a classificam como regular e 36% como ruim.

Quando a perspectiva projetada se volta para os próximos seis meses, 46% projetam melhora na economia do país, enquanto 45% acreditam em melhora tanto na situação econômica da família quanto na do emprego.

Ainda assim, uma parcela mantém cautela: 42% esperam piora na economia brasileira, 32% têm essa avaliação sobre a situação da família e 39%, no emprego.

A pesquisa ouviu 200.980 pessoas, por meio de questionários online, em todos os estados do país, entre 6 de outubro e 5 de dezembro. A margem de erro varia de um a quatro pontos percentuais.

